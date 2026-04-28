Turismo global: proyectan un 2026 de consolidación y nuevas experiencias

ONU Turismo y el World Travel & Tourism Council (WTTC) prevén que, durante 2026, el sector turístico tendrá un crecimiento sostenido y estará marcado por una transformación profunda en los hábitos de consumo.

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Según ONU Turismo, las llegadas internacionales crecerían entre el 3% y 4%, consolidando una nueva etapa de expansión moderada. Adicionalmente, de acuerdo con el World Travel & Tourism Council (WTTC), en 2025 el turismo alcanzó una contribución cercana a US$11,6 billones, con un crecimiento anual del 4%, superando el ritmo de la economía global (2,7%). Para 2026, se estima que esta dinámica continúe con un crecimiento del 3%.

“El comportamiento del turista en 2026 está definido por una mayor búsqueda de experiencias significativas. ”De acuerdo con Booking, más del 65% de los viajeros planea realizar viajes espontáneos o de recompensa; el 69% prioriza experiencias de conexión con la naturaleza y el 71% busca rutinas personalizadas", señala Anato.

Asimismo, el 68 % manifiesta interés en planificar sus compras antes del viaje, con preferencia por productos locales. Adicionalmente, ONU Turismo señala que se “consolidarán tendencias como el turismo experiencial, centrado en vivencias auténticas, culturales y de bienestar, además del turismo hedonista, enfocado en el disfrute, las experiencias sensoriales y el bienestar personal como eje del viaje”.

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“El 2026 representa la consolidación de un turismo más consciente y estratégico. Estamos viendo a un viajero que no solo busca desplazarse, sino conectar profundamente con los destinos a través de experiencias significativas y personalizadas. Para nuestras Agencias de Viajes, este panorama es una oportunidad de oro para demostrar su valor como asesores expertos, facilitando esa flexibilidad y esa conexión con lo local que el turista de hoy demanda”, comentó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Según ONU Turismo, las llegadas internacionales crecerán entre el 3% y 4%, consolidando una nueva etapa de expansión moderada. Foto: adobe stock

Colombia movilizó 15 millones de pasajeros por vía aérea en el primer trimestre de 2026

Al finalizar el mes de abril, la Aeronáutica Civil presentó el balance oficial del sector aéreo para el mes de marzo junto con el ya establecido primer trimestre de 2026 para el sector.

De acuerdo con la información entregada por la entidad de aviación, de lo registrado en los primeros tres meses del año, un total de 15 millones de pasajeros se trasladaron por vías aéreas en el país.

Refiriéndose específicamente al mes de marzo, la Aeronáutica Civil informó que el dinamismo del sector facilitó el desplazamiento de 4,9 millones de pasajeros en Colombia.

El resultado de estas cifras demuestra que, a comparación de lo visto con el mismo mes del año anterior, se mostró un aumento del 9,9 % de movilización; esto equivale a un total de 451 mil viajeros adicionales. Con estos números, la entidad comenta que se cerró el primer trimestre del 2026 con una expansión del 8,7 %.

El balance oficial también comparte cómo fueron los flujos internos en el país, el cual consiguió un total de 8,5 millones de pasajeros; esto representa un aumento del 8,6 %.

Los destinos favoritos por los pasajeros durante este periodo de tiempo fueron Cali, Medellín, Barranquilla, Montería y Popayán.