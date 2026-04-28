¿Cuáles son las montañas más altas de Colombia, en dónde quedan y cómo se pueden visitar?

Colombia se caracteriza por ser un territorio con una geografía quebrada en donde las montañas abundan. En los diferentes departamentos, se encuentran diversidad de formaciones con miles de metros sobre el nivel del mar.

Los 5 planes imperdibles para hacer en la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo

Entre los ecosistemas de montaña que se encuentran en el territorio nacional están los nevados, los páramos, los humedales, el bosque altoandino y el bosque andino, según información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Estas elevaciones están distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional y en algunas de ellas los viajeros encuentran la posibilidad no solo de aventurarse en caminatas, sino también de hacer ciclomontañismo y otra serie de actividades extremas, especiales para los más aventureros. No obstante, deben tenerse en cuenta recomendaciones, pues a no todas es posible acceder.

Uno de los sistemas montañosos más importantes del país es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una de las formaciones costeras más altas del mundo y es precisamente allí donde se encuentran los picos más altos.

En la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran los picos de mayor altura con los que cuenta Colombia. Foto: Getty Images

El más elevado se conoce como pico Cristóbal Colón, el cual alcanza los 5.775 metros de altitud sobre el nivel del mar, de acuerdo con información del portal oficial de turismo Colombia Travel.

También en la Sierra Nevada se encuentra el pico Simón Bolívar, que tiene una altitud de 5.570 metros. La mencionada fuente indica que estas dos montañas son consideradas sagradas por los indígenas de la cultura Tayrona, quienes se encargan de velar, al igual que preservar el equilibrio ambiental.

¿Planea viajar al Nevado del Cocuy? Tenga en cuenta estas recomendaciones antes de iniciar la aventura en este paraíso natural

El tercer lugar lo ocupa el pico Simmonds, que tiene una altitud de 5.560 metros sobre el nivel del mar, seguido del pico La Reina, que alcanza los 5.535 metros, según datos del Servicio Geológico Colombiano; los cuales también se hallan en esta zona.

En el Cocuy

El siguiente pico más elevado es Ritacuba Blanco en Nevado de El Cocuy. Se dice que esta montaña es la cumbre más alta de la Cordillera Oriental, con una altura de 5.410 metros sobre el nivel del mar. Forma parte de un ecosistema único donde convergen superpáramo, páramo, bosques andinos y selva húmeda tropical.

En este pico no es posible hacer cumbre pues, por motivos de conservación, no se puede acceder al glaciar. Todos los recorridos llegan al borde de nieve, desde donde es posible apreciar la belleza de los paisajes. Los recorridos deben efectuarse con guías especializados.

La Sierra Nevada del Cocuy también cuenta con picos muy elevados. Foto: Secretaría de Ambiente de Boyacá

Después de este pico se encuentra el Nevado del Huila, situado en la Cordillera Central, que se eleva hasta cerca de los 5.364 metros sobre el nivel del mar, según la fuente geológica. Este lugar alberga uno de los glaciares más significativos del país y hace parte del Parque Nacional Natural Nevado del Huila.

¿Qué tener en cuenta?

Información de Parques Nacionales indica que el turismo en áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta no solo no está reglamentado, sino que es restringido por un acuerdo previo con los pueblos indígenas de la sierra.

Los seis glaciares nevados que aún conserva Colombia: conozca cuáles son y dónde se encuentran

No obstante y, apesar de las restricciones, hay empresas tanto locales como nacionales, que promocionan estos lugares, por lo que se debe prestar especial atención para evitar posibles inconvenientes. Las autoridades ambientales indican que estos picos son una zona de alta montaña, lo que representa riesgos para los visitantes debido al difícil acceso para realizar maniobras de rescate, un aspecto clave a tener en cuenta.

En el caso del Nevado del Huila es posible hacer senderismo, pero el acceso requiere de preparación técnica y acompañamiento de guías con experiencia e incluso permisos de comunidades locales e indígenas que son custodios de estas áreas protegidas.