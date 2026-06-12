El municipio de Cundinamarca que representará a Colombia en importante galardón internacional, ideal para los amantes de la naturaleza

La Gobernación de Cundinamarca destacó esta semana que el municipio de Sesquilé fue seleccionado como uno de los destinos que representarán a Colombia en el Best Tourism Villages 2026, una iniciativa de ONU Turismo que reconoce los mejores destinos rurales que destacan por su modelo de turismo sostenible, la protección de su patrimonio cultural y natural, y el bienestar de sus comunidades.

“Este importante reconocimiento destaca el compromiso del municipio con el fortalecimiento del turismo rural y comunitario, la conservación de su patrimonio cultural, natural e inmaterial, así como el trabajo articulado entre la administración municipal, los prestadores de servicios turísticos y la comunidad”, indicó la Gobernación.

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“Conocido como El Origen de El Dorado, Sesquilé ha consolidado una oferta turística basada en la sostenibilidad, la identidad territorial y la protección de sus tradiciones, elementos que fueron determinantes para alcanzar esta distinción de alcance internacional", subrayó.

La selección realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “reconoce las buenas prácticas implementadas por el municipio para promover un modelo de desarrollo turístico responsable, inclusivo y respetuoso con el entorno, convirtiéndolo en un referente para otros destinos del país”, agregó la entidad.

Laguna Guatavita en Sesquilé, Cundinamarca Foto: Getty Images

“El reconocimiento representa un nuevo paso en la consolidación de Sesquilé como un destino de encanto, capaz de mostrar al mundo la riqueza cultural, histórica y natural de Cundinamarca y de Colombia”, concluyó la entidad.

Atractivos

Entre los principales atractivos turísticos del municipio se encuentra la laguna de Guatavita, que ofrece un espacio ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. “Esta laguna es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes, y también es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”, señala la Gobernación.

Otro sito destacado es el Parque Arqueológico de Sesquilé, reconocido por “sus restos arqueológicos muiscas y su valor histórico. Este parque ofrece un entorno perfecto para el turismo educativo y cultural”.

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El cerro de las Tres Viejas, que se ubica a 45 minutos de Bogotá, es también destacado. Se caracteriza por ser un sitio ideal para aquellas personas que quieren practicar camping y senderismo.​

La iglesia de San Luis Gonzaga, construida en el siglo XVIII, es un lugar imperdible. Esta edificación resalta por su gran valor histórico y arquitectónico.

En cuanto a las actividades culturales, las festividades en honor a san Luis Gonzaga y la Virgen del Carmen son los más destacados e incluyen procesiones y ferias artesanales que atraen a visitantes de la región.