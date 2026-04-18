Muy cerca de Bogotá hay diferentes lugares que resultan de interés para los turistas y el municipio de Ubaté es uno de ellos. Conocido como la ‘capital lechera de Colombia’, este es un destino con una gran oferta no solo gastronómica, sino religiosa y natural.

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Gracias a su gran producción de leche, este municipio destaca por su amplia oferta culinaria con productos derivados de la misma, como los quesos doble crema, campesino, pera, cuajada, yogures y amasijos, además de otros platos tradicionales imperdibles.

Ubicado a menos de dos horas de la capital, a Ubaté se le reconoce por ser un destino gastronómico y uno de los platos más tradicionales es la gallina criolla, que se puede consumir en varias presentaciones, pues la oferta es variada: sudada, a la brasa, en salsa o simplemente cocinada.

La gallina criolla es uno de los platos tradicionales en Ubaté. (Foto de referencia). Foto: A.P.I.

Las preparaciones de este alimento han pasado de generación en generación y por ello en muchos restaurantes es parte imperdible de la carta, siendo la plaza de mercado uno de los lugares preferidos de los consumidores.

Para muchos es una experiencia culinaria única, pues su sabor es una delicia y uno de los secretos es la preparación en leña, con ingredientes naturales y cocido a fuego lento. Sin duda, un plato para no perderse.

¿Qué se puede hacer en Ubaté?

Sin embargo, ir a comer gallina no es lo único para hacer en este destino de la sabana, reconocido por su clima frío. También se le conoce por ser un lugar con oferta religiosa.

Precisamente, según la Alcaldía Municipal, uno de sus principales atractivos es la Basílica del Santo Cristo, de estilo gótico francés, en cuyo interior se encuentra el patrono de Ubaté: El Milagroso Santo Cristo.

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Un lugar más para visitar es la Capilla de Santa Bárbara, ubicada en la cima de una colina al sur del pueblo. Se caracteriza por su arquitectura colonial y en sus alrededores hay un parque ecológico y escalinatas que le dan un toque especial. Se trata de un mirador muy visitado, dado que brinda una linda panorámica de Ubaté y del hermoso valle que lo rodea.

A estos se suma el Convento de San Luis, situado en la vía a Carmen de Carupa. En este convento aún viven frailes y es de admirar por su arquitectura colonial.

Basílica del Santo Cristo de Ubaté. Foto: Alcaldía Municipal de Ubaté/API.

Atractivos naturales

Para los amantes de la naturaleza, por su parte, está la vereda Ojo de Agua, nombre que deriva del nacedero de agua situado en su parte más alta, del que tradicionalmente se abastecía a toda la zona.

También está el Cerro de la Teta, que tiene una altitud cercana a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un sendero ecológico cuyo recorrido dura alrededor de una hora, con una panorámica de todo el valle que se puede divisar desde su cima.

Un atractivo natural más son Los Chor​ros de Soagá, sitio considerado uno de los senderos ecológicos más importantes de Ubaté, ubicado a tres kilómetros del casco urbano, reconocido desde hace más de 100 años, debido a que la quebrada que lo forma servía como principal fuente de agua para el consumo de los habitantes del municipio, pues antes de esta caída de agua se unen afluentes como San Rafael, Santa Bárbara, El Chital, Las Águilas, el Chuscal y Carbona. Es un sitio ideal para quienes disfrutan de los planes al aire libre.