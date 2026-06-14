¿Sin plan para el Día del Padre? Estos eventos en Bogotá prometen sorprender a toda la familia

Bogotá se prepara para vivir un fin de semana festivo lleno de actividades debido al Día del Padre. Además de la expectativa que causa el Mundial de Fútbol 2026, la capital contará con una agenda cultural muy variada que incluye conciertos, obras de teatro, exposiciones, festivales gastronómicos y eventos para toda la familia.

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Entre las propuestas más llamativas aparece “El papá de los asados”, un festival que se realizará entre el 13 y el 15 de junio en la Hacienda San Rafael.

Este evento reunirá a más de 30 restaurantes y expertos en parrilla, y además ofrecerá espacios de entretenimiento y pantallas gigantes para seguir viendo los partidos del Mundial.

Este festival busca convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para quienes desean celebrar la fecha con buena comida y ambiente familiar.

La música también tendrá un lugar destacado durante este puente festivo. La tradicional Media Torta será escenario de una nueva edición de Tortazo Rock, un encuentro que reunirá bandas reconocidas y nuevas propuestas del género.

¿Cómo celebrar el Día del Padre en Bogotá? Foto: Getty Images

Asimismo, la Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá un concierto gratuito en el Auditorio León de Greiff, acompañado por el pianista Alexandre Moutouzkine y bajo la dirección de Enrique Diemecke.

Para aquellas personas que prefieran los espacios culturales y artísticos, la ciudad contará con varias alternativas. El Museo Nacional mantiene abierta la exposición “Por arte de magia”, una muestra dedicada al legado del ilusionista Gustavo Lorgia.

De igual forma, el Museo del Oro y el Museo de Arte Miguel Urrutia realizarán una visita guiada especial enfocada en la memoria, el arte y la expresión cultural.

¿Qé planes hacer en Bogotá para el fin de semana del Día del padre? Foto: Getty Images

Las familias con niños también encontrarán opciones para compartir. El Centro Nacional de las Artes recibirá el espectáculo “Los nuevos Canticuentos para los niños de ayer”, una presentación que mezcla música, nostalgia y entretenimiento para distintas generaciones.

A esto se suma el musical “El jardín”, una obra familiar que trata temas como el amor, las emociones y los encuentros inesperados.

Otra de las actividades programadas será el Festival del Día Mundial de los Océanos en el Museo del Mar, donde los asistentes podrán disfrutar de experiencias interactivas, actividades educativas y exhibiciones permanentes.

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La oferta se complementa con la comedia teatral “Burundanga”, una producción que explora situaciones inesperadas a través del humor.

Con esta programación, Bogotá busca ofrecer alternativas para todos los gustos y convertir el puente festivo en una oportunidad para compartir en familia mientras se disfruta de la cultura en sus diferentes eventos.