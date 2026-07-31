Todo listo en Medellín: así será la programación completa de la Feria de las Flores 2026

Medellín ya está lista para vivir una de las celebraciones más esperadas del año. Desde este 31 de julio y hasta el 9 de agosto, la capital antioqueña abrirá sus puertas para la edición número 69 de la Feria de las Flores, una fiesta que reunirá a miles de visitantes alrededor de la música, la cultura, las tradiciones y el orgullo paisa bajo el lema “Medellín te quiere y florece para ti”.

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Durante diez días, la ciudad contará con una agenda llena de actividades gratuitas para todos los gustos. Habrá conciertos en distintos barrios y corregimientos, muestras culturales, desfiles, eventos deportivos, espacios para las familias y presentaciones musicales con artistas nacionales reconocidos.

Cronograma Feria de las Flores 2026 Foto: Alcaldía de Medellín

Cronograma Feria de las Flores 2026 Foto: Alcaldía de Medellín

La programación comenzará con el concierto inaugural en el sector del Obelisco, donde subirán al escenarios Red de Músicas, El Tropicombo, Rikarena, Piso 21, Elder Dayán y Francy.

Ese mismo día también se realizará la semifinal del Festival Nacional de la Trova y el tradicional Desfile de Silleteros de La Floresta.

Cronograma Feria de las Flores 2026 Foto: Alcaldía de Medellín

Cronograma Feria de las Flores 2026 Foto: Alcaldía de Medellín

Durante el fin de semana, la programación incluirá el Desfile de Chivas y Flores, la Feria a Ritmo de Bicicleta, el Sanalejo de las Flores, la Caminata Canina y de Mascotas, el desfile Avenida Primavera y espectáculos de salsa, además de conciertos con artistas como Peter Manjarrés, Paola Jara, Latin Brothers, Grupo Galé y John Alex Castaño.

En los días siguientes, las comunas y corregimientos serán protagonistas con escenarios distribuidos por toda Medellín. Pasabordo, Felipe Peláez, Arelys Henao, Jean Carlos Centeno, golpe a golpe, Fruko, Joaquín Guillén, Yelsid y muchos más harán parte de la programación musical que busca llevar la feria a diferentes sectores de la ciudad.

Sin embargo, el evento más esperado volverá hacer el desfile de silleteros, programado para el domingo 9 de agosto. Esta tradición, reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, rinde homenaje a las familias de Santa Elena que mantienen vivo un legado nacido en el siglo XVIII, cuando las silletaS eran utilizadas para transportar flores y productos hasta Medellín.

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Hoy, esas mismas estructuras se transforman en verdaderas obras de arte que representan historias, mensajes y valores. Con ellas, cientos de silleteros desfilarán nuevamente por las calles para cerrar una feria que promete llenar de color, música, cultura y tradición cada rincón de Medellín durante 10 inolvidables días.