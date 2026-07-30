Medellín se alista para recibir la mayor feria de construcción de Latinoamérica con negocios por más de 1.198 millones de dólares

Medellín será la sede de Expocamacol 2026, considerada la principal feria de construcción de América Latina, que se llevará a cabo del 26 al 29 de agosto en Plaza Mayor.

El evento reunirá a 500 empresas expositoras de 19 países y espera generar oportunidades de negocio por más de 1.198 millones de dólares, además de recibir a más de 53.000 visitantes especializados provenientes de 60 países.

Presentación de Expocamacol 2026. Foto: Expocamacol

La edición número 26 del encuentro se desarrollará en un contexto de reactivación para el sector constructor colombiano, que actualmente registra 577.000 viviendas en desarrollo, entre proyectos en construcción y en preventa.

Según cifras de Camacol, la construcción representa inversiones cercanas a 206 billones de pesos y la generación de 4,7 millones de empleos directos e indirectos.

Durante cuatro días, empresarios, constructores, arquitectos, ingenieros, inversionistas, desarrolladores y proveedores se reunirán para conocer nuevas tecnologías, concretar alianzas comerciales y analizar las tendencias que están transformando la industria.

Para esta edición, Expocamacol ampliará su muestra comercial de 24.000 a más de 27.000 metros cuadrados, distribuidos en 14 pabellones sectorizados, con el objetivo de incrementar la participación de empresas nacionales e internacionales y fortalecer los espacios de negocios.

El evento también contará con una agenda académica de más de 200 conferencias y paneles en los que expertos nacionales e internacionales abordarán temas relacionados con inteligencia artificial, metodologías BIM, industrialización, ciudades inteligentes y sostenibilidad en la construcción.

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Además, se llevarán a cabo ruedas de negocios organizadas junto con ProColombia y la Alcaldía de Medellín, con el propósito de facilitar encuentros entre compradores y proveedores y abrir oportunidades para la internacionalización de empresas colombianas.

Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia.

Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, afirmó que “hoy la competitividad de las empresas depende de su capacidad para innovar, incorporar tecnología y responder a los retos de la sostenibilidad. Expocamacol es el escenario donde esas transformaciones dejan de ser una tendencia para convertirse en oportunidades concretas de negocios, crecimiento y desarrollo empresarial”