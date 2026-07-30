Jhonny Rivera le rindió homenaje a Yeison Jiménez: su esposa reaccionó

Jhonny Rivera y su hijo Andy Rivera volvieron a emocionar a los seguidores de la música popular con un sentido homenaje dedicado a Yeison Jiménez.

A través de un video publicado en redes sociales, ambos artistas recordaron al cantante con una nueva interpretación de Siga bebiendo, una colaboración que lanzaron en 2023 y que, tras la muerte del intérprete, adquirió un significado aún más especial.

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La publicación coincidió con una fecha simbólica, pues el pasado 26 de julio Yeison Jiménez habría celebrado sus 35 años. Por esa razón, el tributo no tardó en despertar cientos de reacciones entre fanáticos y colegas, quienes destacaron el gesto de la familia Rivera para mantener vivo el legado musical del artista.

En el video, grabado en la finca de Jhonny Rivera, el cantante asumió nuevamente su parte de la canción, mientras que Andy Rivera interpretó las estrofas que originalmente pertenecían a Yeison Jiménez.

De esta manera, padre e hijo recrearon el exitoso dueto como una forma de recordar a quien fue uno de los referentes más importantes del género popular en Colombia.

Junto a las imágenes, Jhonny Rivera resumió el sentido del homenaje con un mensaje breve, pero cargado de significado: “Recordando a nuestro Yeison Jiménez”.

Esa frase bastó para que la publicación se llenara de comentarios de admiradores que recordaron la amistad entre los artistas y el impacto que tuvo la canción desde su lanzamiento.

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Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez. Aunque no escribió un mensaje extenso, reaccionó con tres emoticones, un corazón, una cara enamorada y aplausos, un gesto que muchos usuarios interpretaron como una muestra de cariño y agradecimiento hacia Jhonny y Andy Rivera por mantener presente la memoria del cantante.

La publicación también recibió la respuesta de Georgy Parra, productor que acompañó durante varios años la carrera de Yeison Jiménez. Al referirse a la colaboración, aseguró que se trató de un “temazo”, comentario que fue respaldado por numerosos seguidores que recordaron el éxito que tuvo la canción.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez. Foto: x

Con el paso de las horas, el homenaje siguió acumulando reproducciones y mensajes de apoyo. Muchos internautas coincidieron en que iniciativas como esta permiten que la música de Yeison Jiménez continúe vigente y que colaboraciones como Siga bebiendo permanezcan en la memoria de quienes disfrutaron de su carrera.

El tributo de Jhonny y Andy Rivera terminó convirtiéndose en un emotivo recuerdo que volvió a unir a los seguidores del artista alrededor de su legado.