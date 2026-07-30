Sebastián Villalobos se despachó y respondió a los que afirman que hace trampa en ‘MasterChef Celebrity’

La participación de Sebastián Villalobos en la nueva temporada de MasterChef Celebrity no solo ha dado de qué hablar por su desempeño en la cocina, sino también por el debate que se ha generado en redes sociales alrededor de su experiencia previa en otro reality gastronómico.

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El creador de contenido, quien durante años ha construido una amplia comunidad de seguidores gracias a sus publicaciones en plataformas como YouTube, Facebook e Instagram, fue uno de los convocados por el Canal RCN para integrar el grupo de celebridades de la edición 2026.

Sin embargo, desde que comenzó la competencia, algunos televidentes han cuestionado su presencia en el programa al recordar que anteriormente hizo parte de Top Chef VIP, el formato de Telemundo.

En ese reality, Villalobos logró avanzar hasta las últimas etapas de la competencia y se consolidó como uno de los cocineros más destacados de la temporada.

El creador de contenido hace parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Foto: instagram @Sebas

A raíz de ese antecedente, varios usuarios han asegurado que el influenciador tendría una ventaja frente a sus compañeros al conocer la dinámica de este tipo de concursos, los tiempos de los retos y la presión que implica cocinar frente a un jurado.

Ante los comentarios, Sebastián Villalobos decidió pronunciarse a través de la sección de comentarios de una publicación en redes sociales. Allí rechazó las críticas y explicó que haber participado en otro programa de cocina no representa un beneficio dentro de MasterChef Celebrity.

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“Hay que aprender a comunicar y no se le puede llamar trampa a esto cuando yo estoy bajo la misma presión de mis compañeros, tengo el mismo chance de cagarla y además la experiencia que tengo no va a cocinar por mí”, escribió el creador de contenido.

Además, señaló que, si se habla de ventajas, también habría que mencionar a quienes decidieron prepararse con clases de cocina antes del inicio de la competencia, algo que, desde su punto de vista, hace parte del compromiso de cada participante y no debería ser motivo de críticas.

@luisarias2401 Sebastián Villalobos deja un comentario en la cuenta oficial de los 40 en el que indirectamente lo llaman “Tramposo” por haber participado en Top Chef y tener más ventaja que los demás compañeros en la cocina. Que opinas de esto? #MasterChef #MasterChefCelebrity #masterchefcelebritycolombia #masterchefcolombia #SebastianVillalobos ♬ sonido original - luisarias2401

Villalobos también respondió a quienes consideran que su recorrido en Top Chef VIP resta mérito a sus resultados actuales. Para el influenciador, ese tipo de comentarios desconocen el trabajo que realiza en cada reto y el esfuerzo que implica mantenerse en competencia.

“Minimizar mis esfuerzos por hacer las cosas bien justificando que ya tengo experiencia es burla”, concluyó el participante, dejando clara su posición frente a la controversia que ha acompañado su paso por el reality gastronómico del Canal RCN.