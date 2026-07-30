Macafolla tomó decisión y se pronunció sobre polémico video acerca de los niños reclutados: “Vayan a funarla”

El video protagonizado por la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán, y la comediante Macafolla continúa generando un intenso debate en distintos sectores del país. La producción, presentada en formato de sketch, hace referencia al reclutamiento de cerca de 18.677 menores por parte de la antigua guerrilla de las Farc, lo que desencadenó numerosas reacciones en redes sociales y entre diferentes voces de la opinión pública.

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Desde que comenzó a circular en plataformas digitales, la pieza ha recibido críticas de dirigentes políticos, organizaciones y ciudadanos que consideran que un episodio tan doloroso del conflicto armado no debería ser tratado con un enfoque humorístico. La controversia ha reabierto la discusión sobre los límites de la sátira cuando aborda hechos que dejaron profundas consecuencias para miles de víctimas.

Ante esta situación, Macafolla, cuyo nombre de pila es María Camila Fonseca, decidió pronunciarse al respecto y mencionar lo ocurrido en los últimos días, asegurando que este tipo de humor hacía parte de su trabajo.

La creadora de contenido declaró que seguirá haciendo su personaje y sostuvo que no pretendía defenderla, ya que esa era la idea detrás de la elección que hizo. La mujer puntualizó que debían “funar” a esta creación, porque hacía parte del ejercicio satírico que lanzó con La Megacárcel.

“Sigue. Si quieren, vayan a funarla, porque ella es la figura que realmente debe ser funada”, dijo en diálogo con Tercer Canal.

En la charla con el formato No copio, la influencer mencionó que era necesaria esta crítica, ya que era lo que respaldaba que su trabajo estaba despertando emociones y reacciones en todos los sectores.

“Realmente me encanta, es como una autofuna. Me parece maravilloso”, apuntó, reafirmando que no dejaría de hacer esto.

En medio de su intervención, respondió a quienes la acusaban y señalaban de burlarse de los menores reclutados por las Farc, puntualizando que había una doble moral de parte de la gente.

“También lo hubieran hecho con todos los de sus partidos que salen a hacer un montón de cosas que atentan contra la integridad y el bienestar de los niños. Cuando se roban la plata del PAE, ahí no dicen nada”, comentó.

“Estos niños fueron violentados, eso no se niega, tiene que quedar claro”, concluyó, asegurando que esta situación solo era parte del mensaje que buscaba plasmar, sin tomarse a juego esta problemática.

“Cuando ‘abudinean’ las cosas, ahí no dicen nada. Cuando hacen bombardeos en campos militares y salen a decir después: ‘Ah, es que esos niños que son reclutados…’. Porque eso lo dijo la derecha y eso lo dijo el ministro de Defensa de Duque en ese momento”, apuntó frente a los micrófonos.