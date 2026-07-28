“No volvería en verano”: influencer que visitó 86 países revela los destinos que más la desilusionaron

Viajar durante el verano puede parecer la mejor idea para millones de personas, pero no siempre garantiza una buena experiencia. Así lo asegura la influencer Laura Méndez, quien dice que ha recorrido 86 países desde que empezó a viajar desde los 7 años en compañía de sus abuelos. Ahora, gracias a sus recorridos, comparte cuáles son los destinos a los que “no volvería” en esa temporada de calor por varias razones, que van desde las grandes multitudes hasta los precios excesivos.

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A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la viajera explicó que existen lugares muy agradables y reconocidos en el mundo que pierden parte de su encanto durante los meses de temporada alta.

Según lo que mencionó, elegir bien la época del año puede hacer que un viaje sea muchísimo más agradable y también más económico.

El primer país que aparece en su lista es Albania. Aunque reconoce que tiene playas muy llamativas, paisajes naturales y una historia fascinante, considera que el destino cambió mucho desde que ganó popularidad tras la pandemia.

De acuerdo con su experiencia, la cantidad de personas ha provocado un aumento muy considerable en los precios, dejando atrás la imagen de destino barato que tenía hace algunos años.

El segundo lugar que mencionó fue Bali. Esta isla indonesia sigue siendo uno de los destinos soñados por miles de viajeros gracias a sus playas, templos y ambiente relajado. Sin embargo, la creadora de contenido afirma que durante el verano, la cantidad de visitantes es tanta que hace que sea demasiado complejo disfrutar de sus principales atractivos con tranquilidad.

Nusa Penida, en la isla de Bali. Foto: Getty Images

La tercera recomendación sorprende a muchos turistas, y es Turquía. Aunque destaca su riqueza cultural, gastronómica e histórica, la viajera explica que las altas temperaturas del verano pueden convertir el recorrido en una experiencia agotadora.

Además, asegura que los precios han aumentado de forma importante en los últimos años, por lo que considera más conveniente visitarla durante el invierno.

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Por último aparece Italia, uno de los países más visitados del mundo. Para Méndez, el problema no es únicamente el intenso calor, sino también las largas filas para ingresar a monumentos y sitios turísticos, además de los elevados costos que suelen darse, sobre todo en temporada alta.

La creadora de contenido deja ver que ninguna de estas naciones deja de ser un destino recomendable. Su consejo simplemente apunta a escoger otra época del año para conocerlos con mayor comodidad, evitar las multitudes y aprovechar mejor el presupuesto destinado a las vacaciones.