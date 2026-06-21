Ni Europa ni Estados Unidos: estos son los 5 países más baratos para viajar desde Colombia en 2026

Viajar al extranjero ya no es un plan exclusivo para quienes cuentan con grandes presupuestos. Gracias a la gran oferta de vuelos, la cercanía entre naciones y el costo de vida en algunos destinos, cada vez más colombianos están encontrando opciones de viajes internacionales que permiten disfrutar de vacaciones sin afectar demasiado el bolsillo.

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De acuerdo con un análisis sobre turismo y costos de viaje, existen cinco países que se destacan por ofrecer experiencias llamativas a precios a los que se puede acceder para los viajeros que salen desde Colombia.

Además de contar con conexiones aéreas relativamente favorables, estos destinos permiten ahorrar en alojamiento, transporte y alimentación.

¿En qué países sale más barato hacer turismo desde Colombia?

Uno de los países que aparece en la lista es Perú. Este destino continúa siendo una de las opciones favoritas por su riqueza cultural, su gastronomía reconocida a nivel internacional y lugares emblemáticos como Machu Picchu, Cusco y Lima.

A esto se suma que los costos para turistas suelen ser más económicos en comparación con otros destinos de la región.

¿A dónde viajar desde Colombia y que sea barato? Foto: Getty Images

Otro de los países recomendados es Ecuador. Su cercanía con Colombia facilita encontrar vuelos competitivos y opciones de viaje terrestre. Ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil, así como sus atractivos naturales, convierten el país en una alternativa ideal para escapadas de varios días sin necesidad de hacer una inversión muy grande.

Bolivia también figura entre los destinos más económicos para los colombianos. El país ofrece paisajes únicos como el Salar de Uyuni, además de una gran oferta de cultura y costos relativamente bajos en hospedaje, transporte y alimentación.

Viajes baratos desde Colombia. Foto: Getty Images

La lista incluye además a México, un destino que sigue viendo llegar visitantes por la gran variedad de experiencias que ofrece. Aunque algunas zonas turísticas pueden tener precios elevados, existen ciudades y regiones donde es posible disfrutar de unas vacaciones a costos moderados, especialmente si se planea el viaje con anticipación.

El quinto país destacado es Argentina. A pesar de los cambios económicos que se han dado en los últimos años, sigue siendo una opción atractiva para muchos viajeros colombianos gracias a su oferta cultural, gastronómica y turística.

Buenos Aires, Mendoza y Bariloche son algunos de los lugares más buscados por aquellas personas viajeras que desean conocer este país.

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Expertos en turismo recomiendan comparar tarifas aéreas, reservar con anticipación y viajar en temporadas de menor demanda para maximizar el presupuesto. Estas estrategias permiten tener mejores precios y aprovechar al máximo la experiencia.

Con estas opciones, los viajeros colombianos tienen la posibilidad de conocer nuevos destinos internacionales, descubrir otras culturas y disfrutar de vacaciones memorables sin necesidad de hacer gastos excesivos durante los viajes.