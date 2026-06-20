La jugada de Bogotá para el Mundial 2026: un pasaporte con descuentos para quienes viven la fiesta del fútbol

Bogotá se prepara para convertirse en un punto de encuentro para los aficionados al fútbol durante el Mundial 2026, con una iniciativa que busca dinamizar el turismo y el comercio local: el Pasaporte Mundialista, un recurso que permitirá a ciudadanos y visitantes acceder a beneficios en establecimientos aliados de la ciudad.

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La iniciativa hace parte de la oferta mundialista presentada por la administración distrital para promover actividades gastronómicas, culturales y de entretenimiento.

Qué es el Pasaporte Mundialista y cómo funciona

El Pasaporte Mundialista funcionará como una herramienta para que los aficionados puedan identificar comercios participantes y acceder a beneficios durante la temporada del Mundial.

Los usuarios podrán reclamar el pasaporte en comercios aliados y coleccionar sellos de los establecimientos participantes.

Según la información oficial, entre los beneficios contemplados están descuentos, activación de membresías en algunos negocios, acceso a eventos exclusivos y experiencias relacionadas con la programación mundialista.

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La estrategia está acompañada de un mapa interactivo en el que los ciudadanos y turistas podrán ubicar establecimientos vinculados a la experiencia, como restaurantes, bares, gastrobares, hoteles y otros espacios de entretenimiento.

¿Qué beneficios tendrán los visitantes?

Para los viajeros que lleguen a Bogotá durante la Copa del Mundo, el pasaporte busca convertirse en una guía para encontrar opciones de consumo y actividades relacionadas con el fútbol.

Los beneficios dependerán de cada establecimiento aliado.

La oferta incluye descuentos comerciales, promociones, actividades especiales y experiencias diseñadas para acompañar la celebración de los partidos.

La Alcaldía señaló que la estrategia busca fortalecer sectores como restaurantes, hoteles, comercio y entretenimiento, que esperan un aumento en la llegada de visitantes durante el campeonato.

De acuerdo con la administración distrital, estos sectores podrían generar un importante movimiento económico durante la temporada mundialista.

Bogotá lanzó su Pasaporte Mundialista, una iniciativa que permitirá a visitantes y ciudadanos acceder a beneficios en comercios aliados durante la Copa del Mundo 2026. Foto: Foto página oficial /bogota.gov.co

¿Cómo acceder al Pasaporte Mundialista de Bogotá?

Para acceder, el proceso indicado hasta ahora es:

Ingresar al micrositio oficial de la estrategia mundialista de Bogotá, Bogotá, un equipo con 8 millones de titulares, y consultar la oferta disponible de comercios y actividades. Acercarse a los comercios aliados que hacen parte de la iniciativa (restaurantes, bares, gastrobares, hoteles, centros comerciales y otros establecimientos vinculados). En estos puntos los visitantes podrán reclamar el pasaporte. Usarlo en los establecimientos participantes para coleccionar sellos y activar los beneficios disponibles. Entre las ventajas anunciadas están cupones de descuento, promociones, membresías en negocios seleccionados, acceso a eventos exclusivos y experiencias relacionadas con el Mundial. La iniciativa hace parte del concepto “Un equipo de 8 millones de titulares”, con el que la ciudad busca involucrar a sus habitantes en la experiencia del Mundial y posicionarse como destino turístico durante el evento deportivo.

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Además del pasaporte, la ciudad anunció una oferta que incluye espacios para disfrutar transmisiones de partidos, actividades culturales y una agenda de entretenimiento para residentes y visitantes.

Para los consumidores, la recomendación es revisar previamente cuáles son los comercios participantes, las condiciones de cada beneficio y las fechas de vigencia de las promociones, ya que los descuentos dependerán de los acuerdos establecidos con cada aliado.