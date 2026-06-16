Caribe Mexicano proyecta agenda deportiva con carreras, ciclismo, natación y triatlón durante el segundo semestre de 2026

El Caribe Mexicano mantiene durante 2026 una agenda de eventos deportivos que incluye competencias de atletismo, natación en aguas abiertas, ciclismo y triatlón en distintos destinos del estado de Quintana Roo.

Las actividades se desarrollarán principalmente en Cozumel, Chetumal y Bacalar, localidades que recibirán participantes nacionales e internacionales en pruebas que combinan recorridos urbanos y escenarios naturales.

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De acuerdo con la información divulgada por las autoridades turísticas de la región, la programación busca consolidar al Caribe Mexicano como un destino para el turismo deportivo, un segmento que reúne a atletas, aficionados y viajeros interesados en participar o asistir a competencias en diferentes disciplinas.

La agenda será el próximo 18 de julio con el Medio Maratón Nocturno Cozumel 2026. La competencia recorrerá calles y diferentes sectores de la isla durante la noche, en una prueba dirigida a corredores nacionales e internacionales.

Según los organizadores, el evento se ha consolidado entre las competencias de atletismo que se realizan en el destino debido a sus recorridos y a la posibilidad de combinar la actividad deportiva con la oferta turística de la isla.

Posteriormente, el 9 de agosto, se llevará a cabo el 21K Chetumal 2026. La carrera reunirá participantes de distintas categorías en la capital del Caribe Mexicano y contempla recorridos por diferentes sectores de la ciudad.

Los organizadores señalaron que la actividad busca impulsar el turismo deportivo en la región y promover la práctica de actividad física mediante una competencia que también permitirá a los participantes conocer aspectos culturales y naturales de Chetumal.

La programación continuará el 13 de septiembre con el Medio Maratón Bacalar 2026. La prueba se desarrollará en los alrededores de la Laguna de los Siete Colores y contará con recorridos diseñados para corredores aficionados y experimentados.

El evento forma parte de las actividades deportivas programadas en Bacalar, uno de los destinos turísticos más visitados de la región, donde se realizan regularmente actividades relacionadas con el turismo activo y al aire libre.

Además de las carreras pedestres, Cozumel será escenario del Oceanman Cozumel 2026, una competencia internacional de natación en aguas abiertas que reúne participantes de diversos países.

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La prueba contempla recorridos en el mar Caribe y forma parte de un circuito internacional que se desarrolla en diferentes destinos del mundo. Los participantes competirán en distintas distancias, atravesando sectores cercanos a arrecifes y zonas costeras de la isla.

La agenda deportiva seguirá el 8 de noviembre con el GFNY Cozumel 2026, evento de ciclismo que integra el circuito internacional GFNY World Series.

La competencia reunirá a ciclistas aficionados y profesionales en recorridos de larga distancia alrededor de Cozumel. El formato de la prueba corresponde a las competencias tipo gran fondo, caracterizadas por recorridos extensos en los que los participantes ponen a prueba su resistencia y estrategia.

El calendario concluirá el 22 de noviembre con el IRONMAN Cozumel 2026, una de las pruebas de triatlón más reconocidas de América Latina.

El evento congregará atletas de distintos países en una competencia que combina natación, ciclismo y maratón. La prueba se desarrollará en varios puntos de la isla, incluido el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel.

Con esta programación, el Caribe Mexicano continuará recibiendo durante el segundo semestre del año a miles de deportistas y visitantes vinculados a diferentes disciplinas, en eventos que forman parte de la oferta de turismo deportivo de la región.