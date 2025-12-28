El estado de Jalisco, al igual que Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas, forma parte de las cinco regiones de México autorizadas para producir el tequila, aunque Jalisco es considerado como el principal centro de elaboración de este emblemático producto.

Los Altos de Jalisco se han convertido en el lugar ideal para quienes desean conocer y vivir de cerca la experiencia del proceso de fermentación y destilación del agave tequilana weber azul antes de que se transforme en tequila.

Esta planta crece principalmente en esta región y es el ingrediente especial con el que se elabora esta bebida mexicana, luego de su proceso de maduración que demora entre seis y ocho años.

Agave tequilana weber azul, planta con el que se hace el tequila. Foto: Pénjamo, tequila y tradición

“Aquí se produce una parte fundamental del tequila que México exporta al extranjero, y tan solo dos municipios —Atotonilco El Alto y Jesús María— aportan cerca del 90 % del tequila que sale del país. Es decir, lo que se produce en Los Altos no solo se queda en México: viaja, representa y posiciona a nuestra cultura a nivel internacional”, mencionó Diana Martín del Campo, directora de la agencia de viajes Panoradia.

El Gobierno de Jalisco está impulsando la Ruta del Tequila y es por eso que SEMANA recorrió tres tequileras importantes de la región que van en crecimiento a nivel nacional e internacional: Trujillo, Fregón y Casa Real.

Cada una de ellas tiene un método único, especialmente sobre los dos tipos de destilación, pero todas comparten un mismo propósito: llevar el sabor de México a cada copa entre sus tequilas blanco, reposado y añejo.

“Hoy, la región ha dado un paso más. La nueva Ruta del Tequila de Los Altos integra ocho municipios y 16 casas tequileras, diseñadas para ofrecer experiencias auténticas en torno al cultivo del agave, la destilación y la historia viva del tequila. Esto abre la puerta a un turismo más consciente, más profundo y más conectado con las raíces”, agregó.

En este viaje también se conocieron lugares increíbles como lo fue Tepatitlán de Morelos, una ciudad ubicada en los Altos de Jalisco, a una hora de la ciudad de Guadalajara -capital de Jalisco-, que acoge a cientos de turistas que deseen hacer la Ruta del Tequila.

Así es la ciudad de Tepatitlán de Morelos, en Jalisco, México. Foto: Dubán Villamizar - SEMANA

La hospitalidad en este lugar es todo un sueño donde en sus calles se refleja la cultura y esencia de México. Para vivir la experiencia perfecta se recomienda Grand Casa Naranjos, un hospedaje alteño que resalta la tradición de la región.

“Por eso es fundamental impulsar y fortalecer el turismo en esta región. Porque cada visitante que llega descubre no solo tequila: descubre la esencia del México orgulloso, creativo y valiente. Y cuando esa experiencia se comparte, Los Altos crecen… y crece México”, detalló la directora de Panoradia.

La aerolínea Viva Aerobus tiene vuelo directo desde Bogotá, Colombia, con Guadalajara, en una frecuencia de lunes, miércoles, viernes y domingo. Además, cuenta con conexiones con Ciudad de México, Monterrey, Cancún y Tijuana.