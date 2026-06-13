Asesinan a tiros a un reconocido alcalde mexicano en zona azotada por el narcotráfico

Un alcalde fue asesinado a tiros en un estado de México con presencia de cárteles del narcotráfico, informaron el sábado autoridades locales.

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El ataque ocurrió en un municipio de 6.900 habitantes en el estado de Oaxaca, en el sur del país, donde grupos del crimen organizado se disputan las rutas del trasiego de drogas.

Joel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, fue víctima de una “agresión con disparos de arma de fuego”, informó la fiscalía del estado en un comunicado, sin precisar detalles de las circunstancias en las que se produjo el crimen.

Anuncio realizado por la Fiscalía General tras la muerte del burgomaestre. Foto: X/@MLopezSanMartin

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó “enérgicamente el cobarde asesinato” en un mensaje en la red social X. “En Oaxaca no permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades”.

“Expreso mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad a su familia, amistades, colaboradores y al pueblo de San Miguel Amatitlán. Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida“, dijo Jara.

“He instruido al Gabinete de seguridad del Estado para brindar todo el respaldo necesario a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en las investigaciones que ya se encuentran en curso”, aseveró el gobernador mexicano.

Condeno enérgicamente el cobarde asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, ocurrido este día en la región Mixteca.



Expreso mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad a su familia, amistades, colaboradores y al pueblo de San Miguel Amatitlán. Lamentamos… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) June 13, 2026

La fiscalía regional indicó que “se endureció la presencia policial y se desplegó un operativo táctico” con participación federal en la zona para detener a los agresores.

Los poderosos cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa tienen presencia en este estado costero con el Pacífico.

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Casi un centenar de alcaldes fueron asesinados en México desde 2006, cuando se disparó la violencia ligada al narcotráfico.

Un caso reciente que conmocionó el país fue el asesinato, también a tiros, de Carlos Manzo, alcalde en un municipio ubicado en la rica región aguacatera del estado de Michoacán.

Su muerte fue vinculada al CJNG.

Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado a balazos. Foto: X/@Juan_OrtizMX

Bravo Martínez ya había pedido protección al gobierno estatal porque temía por su vida, según reportan medios locales. También había sido asaltado y golpeado en mayo en una carretera del país. Por otro lado, el partido de Acción Nacional (PAN) acusó una crisis nacional de inseguridad.

Con información de AFP*