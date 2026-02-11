Drones de cárteles mexicanos entraron a espacio aéreo de Estados Unidos: así fue la contundente respuesta

Estados Unidos anunció el miércoles que había interceptado y neutralizado drones de los cárteles mexicanos, un incidente que obligó a cerrar durante horas el aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas).

El regulador de la aviación civil estadounidense (FAA) y el Pentágono “reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel”, declaró en X el secretario de Transportes, Sean Duffy. “La amenaza fue neutralizada y no existe ningún peligro para el tráfico comercial en la región”, añadió.

Estados Unidos y México mantienen una colaboración estrecha contra el narcotráfico, pero Donald Trump ha advertido varias veces que no descarta algún tipo de acción militar al sur de su frontera. La FAA había anunciado en la madrugada el cierre del aeropuerto de El Paso, uno de los más importantes del sur de Estados Unidos, durante diez días, una medida excepcional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tenía “ninguna información” sobre el uso de drones en la frontera, y anunció que se investigará por qué se cerró el espacio aéreo de Texas. Todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde esta urbe, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez.

Agentes de diversas agencias en tareas de patrullaje y seguridad en El Paso, Texas. Foto: NurPhoto via Getty Images

La restricción de sobrevuelo del espacio aéreo, que duró apenas unas horas, también afectó a la localidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México. “El cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso ha sido levantado. La aviación comercial no está amenazada. Todos los vuelos reanudan su operativa normal”, declaró luego la FAA en X.

El aeropuerto de El Paso recibió 3,49 millones de pasajeros durante los 11 primeros meses de 2025. Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Southwest, Delta, United y American, sirven esa importante urbe del sur del país.

“Nadie en el gobierno local ni en la base militar local recibió un aviso de más de unos minutos, ni siquiera el alcalde”, declaró al Wall Street Journal un representante demócrata de El Paso, Chris Canales. “Nunca habíamos visto algo tan radical”, explicó. Sheinbaum reiteró que hay “comunicación constante” entre ambos gobiernos.

Soldados de la Guardia Nacional de Texas en El Paso. Foto: Getty Images

“No hay amenaza inmediata”

El presidente Donald Trump ha advertido en varias ocasiones desde que inició su segundo mandato que está dispuesto a intervenir en cualquier momento contra objetivos que califica de narcoterroristas. “Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver y contemplar lo que ha pasado en ese país”, declaró recientemente la cadena Fox News.

El gobierno mexicano ha entregado a decenas de capos e integrantes de los cárteles a la justicia estadounidense, y asegura que ha aumentado los decomisos de fentanilo, la droga que más problemas sanitarios causa en Estados Unidos.

El Pentágono inició una campaña de ataques en septiembre contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que se ha cobrado más de un centenar de víctimas. La FAA estadounidense avisó el 16 de enero de “actividad militar” en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución.

La agencia mencionaba “situaciones potencialmente peligrosas” que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite. Su aviso abarcaba un período de sesenta días.

