México entrega 37 criminales a EE. UU., tras presión de posible ataque terrestre advertido por Trump

Esta es la tercera entrega de este tipo que realiza México desde 2025.

Redacción Mundo
21 de enero de 2026, 2:05 a. m.
Los criminales fueron trasladados en acuerdo con EE.UU.
Los criminales fueron trasladados en acuerdo con EE.UU.

El gobierno de México anunció este martes que entregó a Estados Unidos a 37 miembros de organizaciones criminales, en un contexto de presión renovada de Washington para que soldados estadounidenses entren a territorio mexicano a combatir a los cárteles.

Cabizbajos, esposados y vestidos con ropa de reo, algunos fueron llevados por una fuerte escolta de policías y militares a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, según imagenes difundidas por la secretaría de Seguridad.

Esta es la tercera entrega de este tipo que realiza México desde 2025 y, con ella, suman ya 92 miembros del crimen organizado enviados a Estados Unidos.

El anuncio tiene lugar poco más de una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dialogara sobre seguridad con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, dijo en X el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Avión militar aterrizó en México y levantó sospechas por llegada de tropas de EE. UU.: esto respondió Claudia Sheinbaum

“Se estableció el compromiso de no solicitar (por parte de la Justicia estadounidense, ndlr) la pena de muerte” para esas personas, precisó.

Añadió que los miembros de organizaciones criminales fueron llevados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio (Texas) y San Diego (California), a bordo de siete aeronaves militares.

Los detenidos fueron llevados en aeronaves de las fuerzas armadas mexicanas.
Los detenidos fueron llevados en aeronaves de las fuerzas armadas mexicanas.

Entre los capos entregados está Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, grupo criminal afín a la facción de Los Mayos del cártel del Sinaloa.

También, Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, número dos del otrora poderoso cártel de los Beltrán Leyva, antiguos aliados del grupo criminal de Sinaloa y a quien Estado Unidos buscaba por “narcoterrorismo”.

Renovada presión de Trump

El 28 de febrero de 2025, en una primera entrega desde la vuelta de Trump al poder, México envió a Estados Unidos a 29 narcotraficantes, entre ellos, el veterano capo Rafael Caro Quintero, a quien Estados Unidos reclamaba por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

Claudia Sheinbaum dijo que mantuvo “una muy buena conversación” con Donald Trump tras las advertencias de los últimos días

En ese momento fueron enviados también Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de la organización criminal Los Zetas.

Durante una segunda entrega en agosto, México envió a otros 26 individuos a Estados Unidos, entre ellos integrantes de “alto perfil” de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

En ese momento fue eviado Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder de las organizaciones criminales La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Los criminales han sido enviados en siete vuelos militares diferentes a seis ciudades del noroeste
Los criminales han sido enviados en siete vuelos militares diferentes a seis ciudades del noroeste

México enfrenta renovadas presiones del gobierno de Donald Trump para frenar el tráfico de drogas a su territorio, en particular, el letal fentanilo.

En la última llamada con Sheinbaum, Trump presionó de nuevo para que México permitiera la entrada de tropas estadounidenses a combatir a los cárteles, a lo que la mandataria se negó, como en otras ocasiones.

Los criminales fueron trasladados en acuerdo con EE.UU.

México entrega 37 criminales a EE. UU., tras presión de posible ataque terrestre advertido por Trump

