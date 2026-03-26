Revelan los primeros bocetos de Nicolás Maduro en su audiencia ante la justicia estadounidense, en Nueva York

El derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, apareció sonriente este jueves, 26 de marzo, ante un tribunal de Nueva York, donde no tomó la palabra, en su segunda comparecencia desde su captura por parte de Estados Unidos.

En el transcurso de una audiencia que duró poco más de una hora, el juez a cargo del caso hizo saber que no tenía intención de acceder a una solicitud de sus abogados para desestimar los cargos por razones procesales.

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Procesado por narcotráfico junto con su esposa, Cilia Flores, de 69 años, el antiguo presidente de Venezuela, de 63 años, se mostró relajado, sonriente, con su uniforme gris de preso, tomando notas, conversando con sus abogados a través de un intérprete y lanzando miradas a los bancos de la prensa.

Los dos están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses. Sólo habían salido el 5 de enero, dos días después de su captura, para su primera audiencia, en la que Maduro se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de las acusaciones en su contra.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro, a la derecha, escucha mientras su abogado defensor, Barry Pollack, en el centro, se dirige al juez Alvin Hellerstien (no aparece en la foto), mientras su esposa, Cilia Flores, a la izquierda, observa. Foto: AP

Son cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que Maduro enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante. “Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben”, declaró a la prensa en la Casa Blanca. “Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios”, sostuvo.

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Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. Tras su caída, asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos bajo presión de Trump.

El Gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos del juicio, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

El juez Alvin Hellerstien habla durante una audiencia preliminar en el caso de narcotráfico del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el jueves 26 de marzo de 2026, en el tribunal federal de Manhattan, Nueva York. Foto: AP

Pollack argumenta que ese requisito viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su elección, y exigió que el caso fuera desestimado por razones procesales. Al frente del tribunal está el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda, sin internet, ni periódicos.

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Según una fuente cercana al Gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión lo llaman “presidente”. Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.