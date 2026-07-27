Diosdado Cabello sorprende con la primera propuesta a EE. UU. durante los diálogos con la oposición

El ministro de Interior, Justicia y Paz del régimen venezolano, Diosdado Cabello, afirmó que la administración encabezada por Delcy Rodríguez promoverá la eliminación de las sanciones impuestas a Venezuela por parte de Estados Unidos.

Revelan los audios de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello horas después del terremoto que azotó a Venezuela

La petición será uno de los puntos centrales del proceso de diálogo que comenzará el próximo 1.° de agosto entre el Parlamento controlado por el oficialismo y la Asamblea Nacional elegida en 2015.

“Nosotros vamos con una sola propuesta: la paz de este país. El levantamiento de sanciones debe ser parte de ese diálogo, claro”, expresó Cabello durante una rueda de prensa.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello sobre próximo proceso de diálogo con la AN-2015: “Ese proceso que ha sido convocado ha dividido más a la oposición".



"Ahora hay más pedacitos, y cuando digo pedacitos, son pedacitos. Nosotros vamos con una sola propuesta". https://t.co/75vletVAb0 pic.twitter.com/SsedE5kmsS — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 27, 2026

Asimismo, Cabello destacó que “dialogar no significa capitular”. Remarcó que el chavismo participará en las conversaciones “en un solo bloque”.

A su vez, sostuvo que, como consecuencia de este proceso de negociación, la oposición se ha “dividido”, según su valoración.

“El sector opositor, no sé cuántos pedacitos hay. Ese proceso de diálogo ha dividido más a la oposición. Ahora hay más pedacitos”, apuntó Cabello.

El proceso de diálogo previsto para el próximo 1.° de agosto estará encabezado por la exdiputada opositora Dinorah Figuera y por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, se reunió con la exdiputada opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas el 18 de junio de 2026. Foto: AFP

Por su parte, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que no participará en el proceso de diálogo entre un grupo de opositores y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, previsto para agosto y respaldado por Estados Unidos.

Washington celebró la iniciativa como un “paso importante en el proceso de reconciliación política” en Venezuela, del que asegura estar a cargo tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero.

María Corina Machado descarta participar en diálogos con el gobierno de Delcy Rodríguez respaldados por Estados Unidos

“Miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos, en cuyo diseño, construcción y funcionamiento no participamos”, indicó Machado en un comunicado firmado junto con el excandidato opositor Edmundo González Urrutia.

Machado reivindicó la victoria de González Urrutia en los cuestionados comicios presidenciales de 2024, en los que Nicolás Maduro fue declarado vencedor en medio de denuncias de fraude.

María Corina Machado afirmó en un video publicado en X que busca regresar a Venezuela para acompañar a la ciudadanía y denunció restricciones para su ingreso al país en medio de una emergencia. Foto: Redes sociales María Corina Machado

“No nos corresponde explicar sus alcances ni sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informar al país cuáles son sus objetivos, su método y su cronograma”, se lee en la misiva de Machado difundida a través de redes sociales.