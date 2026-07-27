José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, anunció en las últimas horas su llegada a Lima, donde participará en la ceremonia de posesión de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori..

Keiko Fujimori elige a sus principales ministros antes de asumir como presidenta de Perú

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, delegó en el vicepresidente electo la representación de Colombia en la ceremonia de posesión de la presidenta electa de Perú. Además, le encomendó sostener algunos encuentros bilaterales para “acercar a la patria milagro en temas de seguridad, inversión y comercio”, según explicó Restrepo.

¡Llegamos a Perú!



Por delegación del presidente @ABDELAESPRIELLA, acompañaremos a la presidente electa @KeikoFujimori en su posesión. Pero también será una oportunidad para acercar a la #PatriaMilagro en temas de integración, inversión y comercio.



Nuestro gobierno ya está en… pic.twitter.com/1icYl9EEKN — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) July 27, 2026

“Vamos a tener muchas actividades aquí en la ciudad de Lima. Arranco con una bilateral, con el vicepresidente del Perú, para poder abordar los temas de comercio, integración y nuestro gabinete de frontera”, explicó el vicepresidente electo de Colombia.

Restrepo también confirmó que sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Paraguay para abordar “las oportunidades que tenemos en materia de inversión y de comercio”, dijo.

El funcionario del nuevo Gobierno colombiano señaló que estas reuniones con otros jefes de Estado de la región continuarán durante su visita a la capital peruana.

Las autoridades peruanas esperan que la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno lleguen durante la jornada de este lunes.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Tras la llegada del rey de España, se espera el arribo del presidente de Panamá, José Raúl Mulino; del presidente de Paraguay, Santiago Peña; del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; del presidente de Chile, José Antonio Kast; y del presidente de Argentina, Javier Milei, entre otros mandatarios.