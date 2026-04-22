Siete pisos y 18 mil metros cuadrados: la biblioteca de Latinoamérica que ‘reinventa’ la experiencia urbana

En los últimos años, el papel de los espacios físicos de estudio ha sido objeto de debate debido al auge de las bibliotecas virtuales y el acceso inmediato a la información digital.

Sin embargo, lejos de desaparecer, estos lugares han comenzado a transformarse para adaptarse a nuevas dinámicas de aprendizaje.

Bajo esa premisa, en Lima, Perú, se acaba de inaugurar una de las bibliotecas universitarias más grandes del continente, apostando por un modelo que combina tradición y modernidad.

La Universidad de Lima inauguró recientemente una biblioteca de siete pisos y más de 18.000 metros cuadrados. Este moderno edificio fue bautizado como Antonio Pinilla, en honor al fundador y primer rector de la institución, reafirmando su legado educativo.

A diferencia de una biblioteca tradicional, esta ha sido diseñada como un entorno multifuncional. El edificio combina áreas de lectura silenciosa con salas de trabajo grupal, espacios de reunión, zonas colaborativas y ambientes especializados para la investigación académica.

La biblioteca fue diseñada para ser un espacio de estudio para los estudiantes. Foto: Getty Images

Su arquitectura responde a una visión contemporánea y es que no solo busca almacenar conocimiento, sino facilitar su creación y circulación.

El diseño también incorpora criterios de sostenibilidad y bienestar, con iluminación natural, espacios abiertos y mobiliario flexible que permite adaptarse a diferentes formas de estudio. Este tipo de características se alinea con tendencias globales en educación superior, donde las bibliotecas han evolucionado hacia centros de innovación y encuentro.

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No obstante, pese a su enfoque moderno y a la incorporación de tecnología de última generación, el edificio conserva elementos esenciales de las bibliotecas clásicas.

En los pisos superiores se encuentran amplias estanterías abiertas con acceso a una vasta colección de libros, manteniendo así el vínculo con la lectura tradicional y el estudio individual.

La biblioteca va a contar con una gran colección de libros. Foto: Getty Images

La nueva biblioteca adopta el modelo conocido como “learning commons”, un enfoque que integra espacios flexibles, herramientas tecnológicas y acompañamiento académico.

Este modelo busca fomentar el aprendizaje activo, la colaboración interdisciplinaria y la producción de contenido con impacto, respondiendo a las necesidades de las nuevas generaciones de estudiantes.

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“Queremos un campus donde el alumno no solo venga a estudiar y se vaya a su casa”, explicó la rectora Patricia Stuart en declaraciones recogidas por el medio peruano El Comercio.

“La idea es que aquí puedan crear relaciones, trabajar en conjunto y desarrollar proyectos”, añadió.

Con esta apuesta, la Universidad de Lima no solo amplía su infraestructura, sino que redefine el concepto de biblioteca en el contexto actual, demostrando que, incluso en la era digital, los espacios físicos siguen siendo clave para el aprendizaje, la interacción y la construcción de conocimiento colectivo.