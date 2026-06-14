Donald Trump anuncia que el acuerdo de paz con Irán “está completo”: se reabrirá el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que llegó a un acuerdo con Irán.

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“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!”, dijo Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

“Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, por la presente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos”, dijo en referencia al cierre perimetral de Ormuz impuesto por la Armada estadounidense en respuesta al cierre del paso por parte de Irán.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado que Estados Unidos e Irán han alcanzado lo que ha denominado un Acuerdo de Paz que incluye un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano.

“Las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”, ha explicado Sharif en un mensaje publicado en redes sociales.

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La ceremonia oficial de firma del acuerdo será el viernes 19 de junio en Suiza, ha apuntado Sharif, que ha aprovechado para expresar su agradecimiento a Estados Unidos y a Irán “por su compromiso para lograr una solución diplomática al conflicto”.

“También queremos valorar a nuestros hermanos en la mediación”, ha señalado Sharif, que se refiere así a Qatar “por su apoyo para lograr este acuerdo”, a Arabia Saudí por su “liderazgo visionario” y a Turquía “por sus inmensas contribuciones”.

En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

Ahora los mediadores propiciarán una serie de reuniones que se celebrarán esta misma semana, según Sharif.

“Estos contactos de preimplementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, explicó.

La televisión pública iraní, IRIB, se ha hecho eco también del acuerdo.

“Con la autoridad, firmeza y valiente resistencia de las fuerzas armadas y del pueblo contra el enemigo criminal, Estados Unidos se ha visto obligado a aceptar el fin de la guerra contra la República Islámica de Irán y el Frente de la Resistencia”, dijo la cadena.

Donald Trump había asegurado que firmaría un acuerdo con Irán Foto: AP, Adobe

El principal negociador iraní había acusado antes a Estados Unidos de no respetar sus compromisos tras estos bombardeos, que, según él, corrían el riesgo de comprometer las negociaciones entre Washington y Teherán.

Finalmente, el presidente estadounidense afirmó el domingo que los ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Beirut “no deberían haber ocurrido”, y aseguró que un acuerdo de paz con Irán era inminente, aunque no confirmó su firma durante el día.