El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa su batalla judicial contra la periodista estadounidense E. Jean Carroll por el caso de difamación en el que fue condenado a pagar 83 millones de dólares.

Inauguran millonaria obra que Donald Trump quiso detener por meses. Así es la historia detrás de la polémica

En un nuevo intento por revertir esa decisión, el mandatario solicitó a la Corte Suprema que anule la sentencia al argumentar que cuenta con inmunidad presidencial por tratarse de declaraciones realizadas durante su ejercicio en la Casa Blanca.

La apelación, que aún no ha sido registrada oficialmente por el alto tribunal, se fundamenta en gran parte en una decisión adoptada por la propia Corte Suprema en 2024, que reconoció una amplia inmunidad para el presidente por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

“Este es el primer caso en la historia de nuestra nación en el que un tribunal ha impuesto responsabilidad por daños a un presidente por su conducta en el cargo”, señalaron los abogados de Trump en la apelación, según informó CNN.

President Donald Trump pauses during a speech at General Motors proving ground, Monday, July 27, 2026, in Milford, Mich. (AP Photo/Alex Brandon) Foto: AP Photo/Alex Brandon

“Sin embargo, al confirmar aquí la exorbitante sentencia por difamación de US$ 83,3 millones, el Segundo Circuito ni siquiera decidió si se aplica la inmunidad presidencial”, añadieron.

En su recurso, el mandatario también sostuvo ante los magistrados que mantener la decisión del tribunal de apelaciones a favor de Carroll “causaría un daño significativo, no solo a este presidente y a futuros presidentes”, sino también a la nación.

El Gobierno de Trump recurre a un tribunal secreto para impulsar deportaciones exprés

La defensa insistió además en que Trump goza de inmunidad presidencial frente a esta demanda y solicitó a la Corte Suprema revisar si el demandado en este proceso debería ser el Gobierno de Estados Unidos y no el presidente de manera personal.

“Aquí se ha ordenado al presidente de los Estados Unidos el pago de casi US$ 100 millones en daños (…) por emitir un comunicado de prensa y responder a las preguntas de los reporteros, desde la Casa Blanca, defendiéndose de ataques a su idoneidad para el cargo”, argumentaron sus abogados ante el tribunal.

E. Jean Carroll, periodista estadounidense. Foto: Getty Images

El litigio entre Trump y Carroll se ha convertido en uno de los procesos civiles más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos.

Hace dos semanas, otra decisión judicial ordenó al presidente pagar 5,6 millones de dólares a la periodista en un caso relacionado, después de que un juez determinara que Trump abusó sexualmente de Carroll y la difamó tras los hechos ocurridos en una tienda Bergdorf Goodman durante la década de 1990.

Este nuevo recurso se refiere específicamente a las declaraciones que Trump hizo contra Carroll en 2019, cuando ocupaba la Presidencia, las cuales un jurado consideró difamatorias y por las que le impuso el pago de 83 millones de dólares en daños.