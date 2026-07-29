Mundial 2030 para Neymar: su respuesta definitiva a jugarlo con la selección de Brasil

Nuevamente se le preguntó a Neymar sobre la posibilidad de seguir defendiendo a la selección de Brasil en una próxima Copa Mundo, y la respuesta recibida fue la misma. “Mi historia con la Selección se terminó”, sentenció.

Quien en las últimas horas jugara con Santos, por Copa Sudamericana, dejó en claro que una participación suya en un próximo Mundial no iba a ser posible. Esto ya lo había anunciado el día de la eliminación de la eliminación 2026, a manos de Noruega en el estadio de New York.

NEYMAR NÃO JOGARÁ A COPA DE 2030! 🇧🇷❌ O craque falou em entrevista que o seu momento na Seleção acabou e não deve mais vestir Amarelinha. #SeleçãoBrasileiro #FBR pic.twitter.com/ScqEXPe5UI — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 29, 2026

A los medios de comunicación que le consultaron en las últimas horas, les hizo un resumen rápido de su historia con la Canarinha: “Dejé mi sangre y mi vida, pero creo que ya no tengo ganas. Ya he hecho historia y fui muy feliz”.

Como se mencionó previamente, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, apuntó hace algunas semanas que: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí y la cierro aquí”.

Aunque Ney tenga 34 años y la chance de ir al próximo Mundial estén cuando cumpla 38, el deseo del jugador es desistir ante los fracasos con su país de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el certamen celebrado en Norteamérica durante 2026.

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Su carrera puede terminar pronto

A inicios del mes que está por acabar, la prensa de Brasil sacó a relucir una devastadora información que relacionaba a Neymar con su futuro cercano. Se llegó a hablar hasta de un retiro, que de momento no se ha producido.

Fue el medio UOL el que difundió las tres chances que estaba manejando en su cabeza el crack brasileño:

Cumplimiento del contrato con el Santos.

Transferencia a un club en un centro de menor presión.

Jubilación.

Neymar Jr., de Brasil ya se retiró de su seleccionado. Ahora pensaría en una jubilación definitiva Foto: AP

Por lo que han sido los últimos días, la decisión parece haber pasado por seguir ligado al Peixe. Con estos el fin de semana se descató Ney al marcar un doblete en el Brasileirao y, durante el pasado martes, participó en la clasificación de los santistas a los octavos de final de Copa Sudamericana.

Los retos con el club de sus amores abundan. Allí parece sentirse a gusto, a pesar de que algunos aficionados lo han maltratado por su nivel deportivo. No obstante, este se ha mantenido firme por intentar recobrar la grandeza de Santos en el balompié de dicho país.

Brasil sin Neymar

Carlo Ancelotti como técnico de Brasil, deberá estructurar una selección ya sin Neymar. El talento de Vinícius, Rodrygo o Endrick serán los que marquen el futuro de una pentacampeona que se ha visto deslucida en la última década.

Neymar, Ancelotti y Vinícius Júnior en la selección de Brasil. Foto: Getty Images

Alguno de esos nombres llamados a llevar la bandera tendrán el complejo reto de superar a quien pasó por encima del histórico registro de Pelé y puso fin a su trayectoria con la selección de Brasil como uno de los futbolistas más determinantes que han defendido la camiseta verdeamarela, Neymar.

Entre los momentos más destacados de su carrera internacional figuran el título de la Copa Confederaciones de 2013, certamen en el que fue elegido como el mejor jugador, y la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el primer oro olímpico en la historia del fútbol brasileño, logro que alcanzó además como capitán del equipo.