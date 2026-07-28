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Copa BetPlay | Sorpresa en los clasificados y eliminados de la fase 1B: Tolima no pudo y Nacional goleó

Se van completando todas las llaves en la fase 1B de la competencia, y ya hay sorpresas.

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Redacción Deportes
28 de julio de 2026 a las 10:47 p. m.
Nacional y Tolima ya definieron su suerte en la fase 1B de la Copa BetPlay.
Nacional y Tolima ya definieron su suerte en la fase 1B de la Copa BetPlay. Foto: Izq: prensa oficial de Atlético Nacional (X - @nacionaloficial) API / Der: prensa oficial de Deportes Tolima (X - @cdtolima) API

Este martes, 28 de julio, se jugaron tres partidos válidos por la vuelta de la fase 1B en la Copa BetPlay. Cabe recordar que en esta ronda se enfrentan 16 equipos: los ocho clasificados a playoffs de Liga BetPlay 2026-l, y los ocho clasificados a cuadrangulares de Torneo BetPlay 2026-l.

Partido entre Deportes Tolima y Quindío tuvo polémica sobre el cierre y hubo voz de protesta.
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Los resultados de este martes fueron los siguientes:

  • Deportes Quindío 2 - 1 Deportes Tolima (3-3 en el global, ganó Quindío por penales 4-2)
  • Bogotá F.C. 0 - 3 Deportivo Pasto (Pasto ganó 3-1 en el global)
  • Tigres 0 - 2 Atlético Nacional (Nacional ganó 4-0 en el global)

Primeros tres clasificados en la fase 1B de Copa BetPlay

  • Deportes Quindío
  • Deportivo Pasto
  • Atlético Nacional

Primeros tres eliminados en la fase 1B de Copa BetPlay

  • Deportes Tolima
  • Bogotá F.C.
  • Tigres

Partidos que faltan por jugarse en la fase 1B de la Copa BetPlay

29 de julio

  • Internacional de Palmira vs. Internacional de Bogotá (Inter Bogotá ganó la ida 1-0)
  • Barranquilla F.C. vs. Junior (empataron 2-2 en la ida)
  • Real Cartagena vs. América de Cali (América ganó 2-1 la ida)

30 de julio

  • Envigado FC vs. Once Caldas (Once Caldas ganó la ida 3-0)

*La llave entre Santa Fe y Unión Magdalena aún está pendiente por jugar, tanto en la ida como en la vuelta. Programación a definir en Dimayor.

Ya hay cruces confirmados en los octavos de final

  • Deportes Quindío vs. Llaneros
  • Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
  • Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
Cuadro de la Copa BetPlay 2026.
Cuadro de la Copa BetPlay 2026. Foto: Dimayor web oficial.

Polémica en el Quindío vs. Tolima

Los aplausos se los lleva Quindío, luego de haber eliminado al Deportes Tolima. Sin embargo, al cuadro cuyabro le pitaron un penal sobre el 90′ que no habría existido, y que tiene al árbitro central, Ricardo Pabón, en el ojo del huracán.

Quindío cambió el penal por gol, empató la llave de manera agónica y en los penales venció al Tolima. Sin embargo, la polémica está en boca de todos.

El analista arbitral, José Borda, opinó: “En Tolima-Quindío de Copa, el árbitro Ricardo Pabón pitó un penal al Quindío por una mano que cometió el atacante. Cómo no hay VAR, no se pudo corregir el error. Lo grave es que después de esto, el Tolima fue eliminado. Si con Machado llovía con Restrepo no escampa”