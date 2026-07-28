Copa BetPlay | Sorpresa en los clasificados y eliminados de la fase 1B: Tolima no pudo y Nacional goleó

Este martes, 28 de julio, se jugaron tres partidos válidos por la vuelta de la fase 1B en la Copa BetPlay. Cabe recordar que en esta ronda se enfrentan 16 equipos: los ocho clasificados a playoffs de Liga BetPlay 2026-l, y los ocho clasificados a cuadrangulares de Torneo BetPlay 2026-l.
Los resultados de este martes fueron los siguientes:
- Deportes Quindío 2 - 1 Deportes Tolima (3-3 en el global, ganó Quindío por penales 4-2)
- Bogotá F.C. 0 - 3 Deportivo Pasto (Pasto ganó 3-1 en el global)
- Tigres 0 - 2 Atlético Nacional (Nacional ganó 4-0 en el global)
Primeros tres clasificados en la fase 1B de Copa BetPlay
- Deportes Quindío
- Deportivo Pasto
- Atlético Nacional
TIG 🆚 NAL |⏱️| 90' | 0-2 | Finaliza el compromiso.— Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 29, 2026
Nos vemos en octavos de final.#MinutoAMinutoVerdolaga🇳🇬 pic.twitter.com/m0ySfL3zaZ
Primeros tres eliminados en la fase 1B de Copa BetPlay
- Deportes Tolima
- Bogotá F.C.
- Tigres
Finaliza nuestra participación en la Copa BetPlay. pic.twitter.com/uNp0Xtntth— Club Deportes Tolima (@cdtolima) July 29, 2026
Partidos que faltan por jugarse en la fase 1B de la Copa BetPlay
29 de julio
- Internacional de Palmira vs. Internacional de Bogotá (Inter Bogotá ganó la ida 1-0)
- Barranquilla F.C. vs. Junior (empataron 2-2 en la ida)
- Real Cartagena vs. América de Cali (América ganó 2-1 la ida)
30 de julio
- Envigado FC vs. Once Caldas (Once Caldas ganó la ida 3-0)
*La llave entre Santa Fe y Unión Magdalena aún está pendiente por jugar, tanto en la ida como en la vuelta. Programación a definir en Dimayor.
Ya hay cruces confirmados en los octavos de final
- Deportes Quindío vs. Llaneros
- Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
- Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
Polémica en el Quindío vs. Tolima
Los aplausos se los lleva Quindío, luego de haber eliminado al Deportes Tolima. Sin embargo, al cuadro cuyabro le pitaron un penal sobre el 90′ que no habría existido, y que tiene al árbitro central, Ricardo Pabón, en el ojo del huracán.
😳 WOW. Tremendo lío se le armó al árbitro Ricardo Pabón. Pitó penal en la última del partido para Quindío por una supuesta mano... mano que hubo, pero mano EN ATAQUE. En Copa no hay VAR, así que el árbitro tiene que comerse el error. Se le confundió la vista. ¡No hay penal! pic.twitter.com/Assuaxc3qQ— EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 29, 2026
Quindío cambió el penal por gol, empató la llave de manera agónica y en los penales venció al Tolima. Sin embargo, la polémica está en boca de todos.
ESCÁNDALO EN COPA— Jose Borda (@Borda_analista) July 29, 2026
En Tolima-Quindío de Copa el árbitro Ricardo Pabón pitó un penal al Quindío por una mano que cometió el atacante. Cómo no hay VAR no se pudo corregir el error. Lo grave es que después de esto el Tolima fue eliminado. Si con Machado llovía con Restrepo no escampa pic.twitter.com/c2Pw0pMFPF
El analista arbitral, José Borda, opinó: “En Tolima-Quindío de Copa, el árbitro Ricardo Pabón pitó un penal al Quindío por una mano que cometió el atacante. Cómo no hay VAR, no se pudo corregir el error. Lo grave es que después de esto, el Tolima fue eliminado. Si con Machado llovía con Restrepo no escampa”