Todos los ganadores de la jornada en la Copa Betplay: América, Nacional, Tolima y Once Caldas no fallaron

El fútbol colombiano vuelve tras el Mundial 2026. Regresan las tristezas, alegrías, dudas, celebraciones y hasta las tristezas. Este martes, 21 de julio, hubo acción para América de Cali, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Once Caldas, Internacional de Bogotá, Deportivo Pasto, Bogotá FC, Envigado, Tigres, Inter de Palmira, Deportes Quindío y Real Cartagena en la Copa Betplay.

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Cabe recordar que la Copa Betplay es un torneo que une a los 36 clubes del fútbol colombiano. Los 20 de la A, más los 16 de la B, se enfrentan en el segundo torneo de importancia tras la Liga en un formato algo novedoso para el FPC. La Copa se juega desde el semestre pasado, cuando los eliminados de los playoffs y cuadrangulares tuvieron que encarar una engorrosa fase de grupos.

Mientras se jugaban las finales en la A y en la B, estos eliminados se emparejaron en cuatro grupos de cinco equipos, que dejó a los primeros eliminados de la competencia y a los líderes clasificados al cuadro final. Clubes como Millonarios, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga tuvieron acción tras el fracaso por la incapacidad de clasificar a los playoffs de la Liga en mayo pasado.

Este torneo le da al campeón un cupo a la fase previa de la Copa Sudamericana. Hasta el momento se está jugando la fase 1B tras la fase de grupos, una especie de 16avos de final que dejará los clasificados a los octavos, para avanzar a cuartos, semifinal y final.

Atlético Nacional tuvo acción en horas de la tarde y derrotó a Tigres, en un partido que se disputó en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín y que dejó al club verdolaga ganador con un contundente 2-0 tras los goles de Juan Manuel Zapata y Yeicar Perlaza.

América, Tolima y Once Caldas también ganaron

América de Cali también salió victorioso con un 2-1 ante Real Cartagena en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca. Goles de Rafael Carrascal y Yeison Guzmán dieron el triunfo tras el descuento de Mauro Manotas. Fue el debut oficial de Luis Quiñones con el equipo rojo.

Copa Betplay América de Cali vs, Real Cartagena Foto: Jorge Orozco / El País

Deportes Tolima se repuso y pudo ganarle al Deportes Quindío, mientras que el Once Caldas superó sin problemas al Envigado en el Palogrande. Inter de Bogotá pudo con el Inter de Palmira y la sorpresa de la jornada estuvo por el triunfo de Bogotá FC ante el Pasto en el Departamental Libertad.

Atlético Nacional 2-0 Tigres

Internacional de Bogotá 1-0 Inter Palmira

Deportes Tolima 2-1 Deportes Quindío

Once Caldas 3-0 Envigado

Deportivo Pasto 0-1 Bogotá FC

América de Cali 2-1 Real Cartagena.

Cuadro de la Copa Betplay Foto: Win Sports

Las fechas para los juegos de vuelta están por confirmar en la Dimayor.