Todos los clasificados en la Copa Betplay tras la fase de grupos: así serán los cruces en la fase final

Por la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Betplay, Independiente Medellín le ganó 2-1 al Cúcuta Deportivo en el estadio de Ditaires en el municipio de Itagüí, Antioquia. El poderoso fue local y pudo sacar adelante el triunfo ante los motilones y así acceder a la siguiente ronda.
De esta manera, quedaron definidos los clasificados de cada uno de los grupos al cuadro final. Deportivo Cali, Alianza FC, Millonarios, Llaneros, Independiente Medellín, Fortaleza, Deportivo Pereira y Real Cundinamarca siguen con vida en este torneo que da un cupo a la Copa Sudamericana al campeón.
Los equipos que clasificaron a las fases finales en la Liga y el Torneo Betplay clasificaron automáticamente al cuadro final de la Copa Betplay y quedaron sembrados los que jugaron los playoffs en la A y los cuadrangulares semifinales en la B. Los ganadores se verán con los que llegan de la fase de grupos.
Así quedó el cuadro de la Copa Betplay
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