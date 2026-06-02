Todos los clasificados en la Copa Betplay tras la fase de grupos: así serán los cruces en la fase final

Por la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Betplay, Independiente Medellín le ganó 2-1 al Cúcuta Deportivo en el estadio de Ditaires en el municipio de Itagüí, Antioquia. El poderoso fue local y pudo sacar adelante el triunfo ante los motilones y así acceder a la siguiente ronda.

De esta manera, quedaron definidos los clasificados de cada uno de los grupos al cuadro final. Deportivo Cali, Alianza FC, Millonarios, Llaneros, Independiente Medellín, Fortaleza, Deportivo Pereira y Real Cundinamarca siguen con vida en este torneo que da un cupo a la Copa Sudamericana al campeón.

Los equipos que clasificaron a las fases finales en la Liga y el Torneo Betplay clasificaron automáticamente al cuadro final de la Copa Betplay y quedaron sembrados los que jugaron los playoffs en la A y los cuadrangulares semifinales en la B. Los ganadores se verán con los que llegan de la fase de grupos.

Así quedó el cuadro de la Copa Betplay

Cuadro de la Copa Betplay Foto: Win Sports

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