Desde Deportes Tolima llegaría el reemplazo de David Ospina en Atlético Nacional: Tendría contrato hasta 2029

Mientras Atlético Nacional juega la final de la Liga Betplay contra el Junior de Barranquilla, analiza cómo hará para ocupar la vacante que deja su ídolo David Ospina. El partido de semifinales contra Deportes Tolima en el Atanasio Girardot fue el último con el club verdolaga y anunció que no va más en el Rey de Copas, mirando qué pude suceder con su carrera deportiva.

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Incluso, tras el Mundial 2026, David Ospina podría dar un paso al costado y retirarse definitivamente de su carrera profesional. Por ahora, concentra con la Selección Colombia y está bajo las órdenes del técnico Néstor Lorenzo. El guardameta hace parte de la nómina de 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo.

Ospina tiene un vínculo contractual con el equipo antioqueño hasta el 30 de junio del presente año. Sin embargo, el compromiso frente a la escuadra de Ibagué representó su última aparición precisamente por los compromisos con la Selección Colombia. Se pierde la final contra el Junior y todo está encaminado a que no se renovará su contrato. El club verde ya maneja posibilidades para su arco.

David Ospina no continúa en Atlético Nacional. Foto: Getty Images

“Agradecido con esta gran hinchada, que siempre cuando llegué me recibió de excelente manera, me han dado muchísimas cosas, muchísimas alegrías a mi familia. Y bueno, sí, hoy es el último partido con Atlético Nacional, ya miraremos qué pasa para el futuro, ahora se vienen cosas lindas y esperamos aprovecharlas al máximo”, manifestó Ospina finalizado el partido ante Tolima.

Desde Tolima llegaría el reemplazo de Ospina

Ante la salida de David, Atlético Nacional mira cómo firmar un nuevo arquero para el segundo semestre del 2026. Uno de los nombres más fuertes que tendría en lista es la de otro ídolo: Franco Armani, aunque este tema se ve complejo y por ahora se conocen informes de que hubo contactos con el campeón del mundo con Argentina.

Luis Marquínez, portero colombiano. Foto: Oficial Tolima

En las últimas horas se conoció que el canterano de Nacional, Luis Marquínez, no seguirá en Deportes Tolima y tendrá que volver al club verdolaga. Este arquero estaba en préstamo con el equipo tolimense y actualmente tiene contrato con el Rey de Copas hasta 2029.

Luis Marquinez, arquero de la Selección Colombia figura con Israel Foto: Getty

Su regreso podría significar un análisis de su rendimiento y podría ser inscrito por Nacional para el segundo semestre, dejando a Harlen Castillo como el titular en el arco. Por ahora, Luis tendrá que reportarse en Guarne y esperar si continúa o sale nuevamente a préstamo.