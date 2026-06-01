Atlético Nacional encontró el reemplazo perfecto para David Ospina: “Ya hizo contactos”

David Ospina anunció su salida de Atlético Nacional y sería reemplazado por otro ídolo. La dirigencia “ya inició contactos” con uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

Se trata de Franco Armani, arquero argentino que termina contrato con River Plate y está buscando opciones para cerrar con broche de oro su exitosa carrera profesional.

“Atlético Nacional está en la búsqueda de guardameta para reemplazar a David Ospina. El ‘verdolaga’ ya hizo contactos con Franco Armani (39), a quien le restan 6 meses de contrato en River Plate“, informó el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X.

Junior vs. Atlético Nacional: hora, canal de TV y predicción de la IA en la ida de la final de la Liga BetPlay

Armani prometió que volvería a Nacional para retirarse; sin embargo, la opción parecía desvanecerse ante su importancia para la historia reciente de River.

Pero este semestre fue reemplazado en el arco por el canterano Santiago Beltrán y todo apunta a que tiene los días contados en el Monumental. Es ahí donde aparece la Liga BetPlay como una alternativa que le gusta por su pasado y los buenos recuerdos que dejó en el conjunto verdolaga.

Franco Armani estuvo sonando recientemente como posible refuerzo de Millonarios, algo que generó polémica entre los hinchas de Nacional.

Lo cierto es que su historia está ligada a la institución verdolaga y solo regresaría al fútbol profesional colombiano para vestir esa camiseta por última vez.

Atlético Nacional tiene en sus filas a dos arqueros que podrían tomar el puesto de Ospina, aunque la idea es traer otro hombre de experiencia que inspire confianza bajo los tres palos. Harlen Castillo y Kevin Cataño quedarían nuevamente relegados al banquillo de suplentes.

Franco Armani analiza opciones para el segundo semestre. Foto: AFP

Veredicto después de la final

Aunque los contactos ya se establecieron, el regreso de Franco Armani solo se anunciaría después de la final contra Junior. La junta directiva no quiere entorpecer el trabajo de los jugadores y por eso confirmará nuevos fichajes hasta después de disputar la decimonovena estrella.

Ospina, mientras tanto, disputará el tercer mundial de su carrera con la Selección Colombia y tendrá un merecido homenaje ante la afición de Atlético Nacional.

David Ospina tiene prohibido jugar la final con Nacional: esto dice el reglamento de la FIFA

El experimentado arquero estaría esperando el momento perfecto para anunciar su retiro del fútbol, noticia que se haría oficial en las próximas semanas.

Aunque estuvo siendo relacionado con el Club Nacional de Uruguay, no parece que haya un nuevo equipo en su carrera. Con 37 años de edad, el ‘Rey David’ se convirtió en uno de los jugadores históricos de la Selección Colombia y duró varios años en Europa defendiendo los colores de clubes históricos como Arsenal o Napoli.