David Ospina se aleja de Atlético Nacional: este sería su próximo equipo en el exterior

David Ospina tiene los días contados como arquero de Atlético Nacional. Aunque la hinchada le tiene un profundo cariño por sus dos periodos en el club, el contrato está a punto de terminar y hay un equipo interesado en contar con sus servicios.

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En las últimas horas empezó a sonar una fuerte posibilidad de unirse al Club Nacional de Uruguay, campeón de la Copa Libertadores en tres oportunidades y rival histórico de Peñarol en el fútbol charrúa.

De acuerdo con la información, el ‘Bolso’ ya manifestó su interés por los servicios de Ospina y está atento a lo que pase con su situación contractual.

Lo más seguro es que David entre en la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 y, después de eso, se sentará a elegir la mejor opción para su futuro: renovar con Atlético Nacional, escuchar ofertas en el exterior o retirarse del profesionalismo.

A sus 37 años de edad, la carrera de Ospina se ha construido principalmente fuera de Colombia. Defendió los colores del Niza en Francia, del Arsenal en Inglaterra y del Napoli en la Serie A de Italia.

Antes de volver a Atlético Nacional, alcanzó a compartir unos meses con Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

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David hizo un esfuerzo económico para regresar a su casa en el fútbol profesional colombiano y, en cuestión de un tiempo, sumó cuatro títulos a su palmarés: dos Copas Colombia, una Liga BetPlay y una Superliga.

La idea del arquero antioqueño es salir de Atlético Nacional con la decimonovena estrella debajo del brazo y subirse al avión para disputar su último mundial, aunque esta vez lo hará en calidad de suplente.

Dependiendo de las sensaciones que tenga, en comunión con su círculo cercano, podría escuchar la propuesta que hoy tiene desde Uruguay o colgar los guantes de la mejor manera posible.

David Ospina y James Rodríguez, referentes de la Selección Colombia de Mayores rumbo al Mundial 2026 Foto: Getty Images

David Ospina es considerado uno de los mejores arqueros en la historia de Colombia, al lado de nombres como el de René Higuita u Óscar Córdoba.

Durante años fue el titular indiscutible de la selección, hasta que la explosión de Camilo Vargas hizo inevitable su relevo de la posición. En el proceso de Lorenzo, ha sido convocado como tercer arquero, cumpliendo un rol de liderazgo y experiencia dentro del camerino al lado de su excuñado James Rodríguez.

Aunque ha recibido críticas en la prensa deportiva y de la afición, Ospina es una pieza fundamental para el proyecto de la selección Colombia camino a la Copa del Mundo, en la que comparte grupo con Uzbekistán, RD Congo y Portugal.