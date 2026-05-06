¿Infidelidad? El video viral de Silvestre Dangond besando a una fan en pleno concierto que sacude las redes

El cantante vallenato Silvestre Dangond, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística, se ha convertido en tendencia tras la difusión de un video captado durante una de sus presentaciones en territorio chileno. En el clip, que ha circulado ampliamente de forma orgánica en plataformas digitales, se observa al artista urumitero acercándose a una mujer que se encontraba en las primeras filas para darle un beso en la boca, un gesto que ha suscitado diversas interpretaciones entre sus seguidores.

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El hecho habría tenido lugar en el marco de sus recientes compromisos en el cono sur. Según las imágenes que circulan en redes sociales, la mujer se encontraba grabando el espectáculo cuando el intérprete de Las locuras mías se aproximó y protagonizaron el beso. Segundos después, ante la euforia de la asistente y los presentes, el gesto se repitió brevemente.

Hasta ahora, el equipo de prensa de Silvestre Dangond no ha dado un comunicado oficial sobre la fecha exacta del video ni las condiciones del encuentro. En redes sociales, la conversación se ha centrado en el gesto: para algunos, fue solo la emoción del momento; otros se preguntan cómo estas imágenes afectan su vida personal y familiar, e incluso hay quienes lo consideran una infidelidad.

Este episodio ocurre en una etapa de consolidación profesional para Dangond. Tras el lanzamiento de su álbum El último baile, grabado junto a su compañero histórico Juancho de la Espriella, el artista ha reafirmado su vigencia en el género. La producción no solo ha tenido una acogida positiva en la crítica, sino que lo ha mantenido en el centro de la escena musical con colaboraciones estratégicas, como el tema El pacto junto a Manuel Turizo.

Además de su éxito discográfico, Silvestre protagonizó recientemente la portada de Billboard Colombia, donde compartió detalles sobre su futuro artístico. El ganador de cuatro Latin Grammy compartió que planea producir cinco álbumes más antes de retirarse. Estos incluyen proyectos de alcance global y un álbum de duetos que servirá para cerrar su carrera musical de manera espectacular.

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El video se ha vuelto viral y ha reavivado en redes sociales las declaraciones anteriores del artista sobre su vida personal y su matrimonio de más de veinte años con Pierina Avendaño. En una entrevista que dio a un podcast hace unos meses, Dangond habló abiertamente sobre lo que piensa de la lealtad y los problemas de la vida pública.

En la conversación, el cantante dijo: “Yo soy fiel por convicción, no porque respete a mi esposa. Me respeto yo primero y ya después respeto el entorno”. Durante la charla, el artista destacó que el autocontrol es algo que se debe practicar todos los días y que, a pesar de las tentaciones que vienen con su trabajo, su prioridad es actuar con respeto hacia sí mismo.