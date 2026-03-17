El reconocido acordeonero Juancho de la Espriella, figura emblemática del vallenato contemporáneo, fue ingresado de urgencia en un centro asistencial de Bogotá tras presentar un cuadro de dolor abdominal agudo. El músico, de 53 años, se encuentra bajo observación médica y su estado de salud es estable tras someterse a un procedimiento para tratar una afección renal.

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La noticia sobre el estado de salud del artista sucreño comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas, luego de que allegados y colegas del gremio vallenato expresaran mensajes de apoyo. Uno de los primeros en manifestarse fue el mánager Carlos Bloom, quien a través de su cuenta de X pidió por la pronta mejoría del músico: “¡Mucha fuerza, Juancho, cada batalla superada será una nueva melodía en tu historia!”, escribió el representante.

Ante la incertidumbre generada, Dolly Caliz, esposa y mánager de De la Espriella, confirmó a medios de comunicación que la hospitalización fue necesaria debido a dolores intensos que resultaron ser consecuencia de cálculos renales. Según la representante, el artista fue trasladado a la Clínica Reina Sofía, donde el equipo médico determinó la necesidad de una intervención para mitigar la molestia y extraer las masas sólidas.

Los detalles del procedimiento: ¿Qué es una litotricia?

Varios medios indican que al acordeonero se le practicó una litotricia. Este es un procedimiento médico no invasivo que utiliza ondas de choque para fragmentar los cálculos en el riñón o el uréter, facilitando su expulsión natural a través de la orina.

Los cálculos renales, conocidos técnicamente como nefrolitiasis, son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. Expertos médicos coinciden en que el dolor que provocan es uno de los más agudos en la práctica clínica, lo que explica la premura con la que el artista debió suspender sus actividades profesionales para buscar atención especializada.

Parte oficial y proceso de recuperación

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A través de un comunicado emitido por su oficina de prensa, se informó que Juancho de la Espriella se encuentra con “buen estado de ánimo” y siguiendo estrictamente las recomendaciones de los especialistas. “Él está bien, está estable. Simplemente se le presentaron unos dolores... pero gracias a Dios está a la espera de la evolución tras el procedimiento”, señaló su esposa al dar un parte de tranquilidad a los seguidores.

El documento oficial también extendió un agradecimiento por las muestras de afecto recibidas:

“Agradecemos los mensajes de apoyo y la preocupación expresada por colegas, medios de comunicación y seguidores. Cualquier novedad sobre su evolución será informada oportunamente por los canales oficiales”.

La situación médica de De la Espriella ocurre en un momento clave de su carrera. El acordeonero se encuentra actualmente en la fase de promoción de un esperado concierto junto a su antiguo compañero de fórmula, Silvestre Dangond, programado para el próximo 15 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá. Hasta el momento, su equipo de trabajo no ha sugerido cambios en la programación del evento, pues se espera que el tiempo de recuperación de una litotricia permita al músico retomar sus ensayos en el corto plazo.