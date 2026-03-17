La empresaria e influenciadora barranquillera Andrea Valdiri llevó a cabo la celebración de los 15 años de su hija mayor, Isabella Valdiri, en un evento que ha captado la atención de la opinión pública por su despliegue economico y logístico. La reunión, realizada en el exclusivo centro cultural La Serrezuela, en Cartagena de Indias.

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Según declaraciones de la propia Andrea Valdiri a través de sus historias de Instagram, solo el alquiler del recinto habría tenido un costo cercano a los 60 millones de pesos.

Este espacio, conocido por albergar desfiles de moda y eventos de alto perfil, fue transformado con una decoración de gran formato que incluyó estructuras florales, iluminación robotica y una puesta en escena diseñada para recibir a cerca de 150 invitados, entre los que se encontraban familiares, colaboradores cercanos y diversas personalidades del entretenimiento digital.

Uno de los puntos que mayor conversación ha generado en redes sociales como X y TikTok es la cifra que habría invertido la empresaria. Versiones que circulan en medios de entretenimiento y cuentas de seguimiento a celebridades sugieren que el valor total de la celebración podría ascender a los 2.500 millones de pesos.

Los lujosos regalos que recibio la cumpleañera

Durante la recepción, Valdiri hizo la entrega de un reloj de la casa francesa Cartier, específicamente el modelo Baignoire. Según las referencias actuales de la marca para marzo de 2026, este accesorio tiene un valor comercial que supera los 43 millones de pesos.

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Sin embargo el regalo que se llevo todas as miradas fue: un Mini Cooper S Cabrio 2026, diseñado específicamente para la joven. El automóvil combina un diseño compacto con un motor de 200 caballos de fuerza, adaptado a las preferencias de la joven. Isabella señaló que su interior incluye una “pantalla grande que parece de Barbie” y mostró una piedra de swarovski en el seguro de su puerta como el detalle que más llamó su atención.

El Mini Cooper S Cabrio 2026 tiene un valor aproximado de USD40.000 a USD50.000, que en pesos colombianos equivalen a cerca de 150 millones, sin contar impuestos de importación que podrían incrementar su precio.

Tambien hubo regalo para los asistentes, Andrea Valdiri confirmó que cada invitado recibió una esmeralda como recordatorio del aniversario de su hija. “Quería que se llevaran algo que representara la tierra y que fuera un recuerdo duradero”, explicó la creadora de contenido. Aunque no se especificó el quilataje o valor individual de las gemas, el gesto subraya el nivel de exclusividad que la barranquillera buscó imprimir en la fecha.

La influenciadora, que hoy cuenta con una comunidad de casi 9 millones de seguidores, ha reiterado en diversas ocasiones que el lujo actual de su familiia es fruto de años de trabajo. Para la empresaria, este festejo responde a una promesa personal realizada cuando nació Isabella, en un momento donde su realidad económica era diametralmente opuesta a la actual.