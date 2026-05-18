Ella es Ann Douglas, la misteriosa mujer que ha inquietado con sus videos en TikTok; esta es la cruda historia detrás

TikTok se convirtió en una de las plataformas digitales más vistas y visitadas del mundo, logrando cautivar con contenidos de todo tipo. Este espacio se llenó de usuarios, influencers y marcas, las cuales crearon sus estrategias para atrapar al público.

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Pese a que es un escenario en el que hay todo tipo de videos, algunas cuentas despiertan interés en particular, precisamente por salirse del molde de lo común y lo cotidiano. Perfiles que no se basan en tips de belleza, humor, moda o historias del día a día, terminan siendo tendencia en otras redes sociales, tal y como es el caso de X.

Uno de estos casos es el de Ann Douglas, una mujer que ha utilizado su TikTok para compartir videos bastante inesperados y misteriosos, los cuales terminan despertando incertidumbre en los curiosos.

De acuerdo con lo que se detalló, la usuaria se volvió tendencia en los últimos meses, debido a sus extraños contenidos, grabados al interior de su casa, noche tras noche.

Ann Douglas publica las imágenes, grabadas con su teléfono celular, posando frente a un espejo de su habitación, para después caminar sin expresión hasta el corredor, donde hay otro espejo. Esto se repite en algunos clips, permitiendo ver la casa a oscuras, con luces tenues y espacios sombríos que generan horror en personas de redes.

Ante la fama que tomó en estos espacios digitales, el interés aumentó y muchos quisieron saber qué había detrás de la particular mujer de TikTok.

¿Quién es Ann Douglas?

La mujer nació en Estados Unidos, de acuerdo con detalles que dejó a la vista en sus videos, y se popularizó con los clips en los que transmitía un aura melancólica y extraña. La usuaria definió esto con un toque “Lynchiano”, haciendo una referencia a David Lynch, cineasta.

Más allá de lo que se especuló con respecto a su realidad, se conoció que Ann Douglas realizó estos videos para conmemorar la memoria de su hijo, Fred, quien murió en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

En uno de los videos se ve cómo la mujer enfoca la fotografía del hombre, mientras muestra imágenes de ese fatídico día.

“Tiene 82 y perdió a su hijo Freddy, de 27 el 9/11, quien estaba en el piso 104. Estuve mirando su TikTok y casi lloro. Quedó pirada, sin dudas, pero se las arregló de alguna manera para seguir con su vida. Mis respetos”, escribió la cuenta @iamtammysow.