Registraduría y TikTok lanzan alianza por elecciones: así podrá consultar información sobre el proceso electoral

La estrategia estará disponible para estos comicios legislativos y para las elecciones presidenciales.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 1:45 p. m.
El registrador, Hernán Penagos, afirmó que la alianza con TikTok permite que los ciudadanos acudan a votar de manera informada.
La Registraduría lanzó una alianza con la red social TikTok para que los usuarios de esa plataforma tengan acceso a una guía sobre las elecciones de este domingo 8 de marzo, comicios en los que los colombianos votarán por los candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes y a las consultas presidenciales.

La herramienta contiene toda la información referente a este proceso electoral, como fechas y horarios de las votaciones, quiénes son las personas habilitadas para votar, cómo consultar el lugar de votación, de qué manera se ejerce el derecho al voto, cuáles son los cargos que están en disputa en esta contienda y la verificación de si las personas han sido designadas como jurados de votación.

“Algunos de los temas más determinantes que debe abordar el país en el marco de los procesos electorales son el fenómeno de la desinformación y las noticias falsas. Esta guía contribuirá a que los ciudadanos estén mejor informados sobre las elecciones legislativas y a contrarrestar las narrativas falsas alrededor de este proceso democrático”, consideró el registrador, Hernán Penagos.

El gerente de Políticas Públicas de TikTok para la región Andina, Gabriel Parra, aseguró que la guía electoral demuestra el compromiso de la compañía con la autenticidad de la plataforma. Los ciudadanos que son usuarios de esa plataforma y quieran acceder a la guía electoral deben digitar términos relacionados con las elecciones en el buscador de la aplicación, que les desplegará información relacionada con el proceso electoral.

