Partido Demócrata Colombiano hará su convención nacional en San Basilio del Palenque

El Partido Demócrata Colombia anunció que realizará su convención nacional de este año el 24 y 25 de julio en San Basilio de Palenque, donde nació esta colectividad.

Allí estarán líderes nacionales, locales y miembros del grupo que representa a las personas de esta área del país.

“La elección de Palenque no es casual. Este escenario histórico, reconocido como el primer pueblo libre de América, representa el origen de una lucha que hoy se proyecta hacia la consolidación de una propuesta política basada en la participación, el fortalecimiento de las regiones y la construcción de una democracia con mayor representación y equilibrio territorial”, dijeron desde la colectividad.

Durante la convención hablarán de temas claves como la línea estratégica, la estructura organizativa y la consolidación de una agenda política.

Cabe recordar que el Partido Demócrata Colombiano avaló la candidatura de Miguel Uribe Londoño para las elecciones del 2026, luego de que saliera del proceso interno que llevaba el Centro Democrático.