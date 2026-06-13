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Así reaccionó Abelardo de la Espriella a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

El candidato presidencial se pronunció sobre la más reciente medición de la competencia por la Casa de Nariño.

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Redacción Semana
13 de junio de 2026 a las 8:09 a. m.
Abelardo de la Espriella y su reacción a la más reciente medición de AtlasIntel para SEMANA sobre la segunda vuelta presidencial.
Abelardo de la Espriella y su reacción a la más reciente medición de AtlasIntel para SEMANA sobre la segunda vuelta presidencial. Foto: Semana.

SEMANA presentó los resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel sobre la intención de voto de los colombianos de cara a la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio: Abelardo de la Espriella ganaría con el 52,4 por ciento e Iván Cepeda obtendría el 44,4 por ciento.

En respuesta a la información, el ‘tigre’, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, escribió en su cuenta de X: “Humildad y más trabajo. Gracias a Dios y al pueblo colombiano. ¡Firme por la patria!“.

Él cerrará su campaña este domingo, 14 de junio, en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
Candidatos presidenciales cierran sus campañas: así será la agenda de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella