Candidatos presidenciales cierran sus campañas: así será la agenda de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Este fin de semana cerrarán las campañas presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en eventos multitudinarios que organizan sus respectivos equipos de trabajo.

Iván Cepeda se reunirá con sus seguidores este sábado, 13 de junio, en la Plaza Cultural la Santamaría, en Bogotá, a las 10:30 a. m. Su intervención será transmitida por medio de sus canales oficiales.

Abelardo de la Espriella citó a su fanaticada en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca, este domingo, 14 de junio, a las 4:30 p. m.

¿Abelardo de la Espriella, presidente? El Tigre derrotaría a Iván Cepeda en la segunda vuelta, según la más reciente encuesta de AtlasIntel

Los eventos públicos cerrarán con el ambiente de las encuestas. La más reciente medición de AtlasIntel para SEMANA mostró que el ‘tigre’, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, podría ganar la elección con el 52,4 por ciento; mientras que la fórmula del Pacto Histórico tendría el 44,4 por ciento.