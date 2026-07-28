Abelardo De La Espriella anunció a Carolina Bazurdo como secretaria privada de la Presidencia y ratificó al director de la UNP

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó en la tarde de este martes 28 de julio el nombre de su secretaria privada: se trata de Carolina Bazurdo, una de las personas más cercanas a él, porque lo acompaña desde hace más de diez años.

Desde Ibagué (Tolima), la tierra de donde es oriunda Bazurdo, el mandatario electo hizo el anuncio.

“Aprovecho la oportunidad para ratificar dos nombramientos de hijos de esta tierra: Carolina Bazurdo será secretaria privada de la Presidencia. Ella lleva trabajando conmigo 17 años y quiero decirles que ha sido piedra angular del trabajo que he realizado en todos estos años. ¡Ibagué, tienes a una de tus hijas en la Secretaría Privada de la Presidencia!”, afirmó De La Espriella.

Bazurdo fue la encargada de la agenda del entonces candidato presidencial en medio de la campaña; coordinó eventos, reuniones y demás compromisos del Tigre.

Carolina Bazurdo fue la encargada de la agenda de Abelardo De La Espriella durante el año de campaña. Foto: Carolina Bazurdo.

A renglón seguido, De La Espriella ratificó a Didier Blanco, también del Tolima, como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Querido Didier, bienvenido, vamos con toda y sé que lo vas a hacer muy bien”, manifestó. Agregó que próximamente vendrán otros anuncios de hijos del Tolima que harán parte de su Gobierno “porque quiero honrar a este departamento que me honró con su confianza y no voy a ser inferior a esa responsabilidad”.

De La Espriella aprovechó su visita al Tolima para hablarles a “los delincuentes, bandidos, narcoterroristas y miserables que tienen azotado a este departamento: ‘Tienen 10 días para entregarse. Si no se someten, serán dados de baja como en derecho corresponde’”.