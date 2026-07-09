Gabinete de Abelardo De La Espriella: así se ha conformado el equipo del gobierno entrante

Abelardo De La Espriella, presidente electo, ya anunció el nombre de once integrantes de su gabinete ministerial. Hasta la mañana del 9 de julio, falta por conocerse la identidad y perfil de siete altos funcionarios que lo acompañarán desde el 7 de agosto.

Él sigue en la tarea de selección. Así lo detalló su equipo de trabajo por medio de un comunicado público: “En una nueva jornada de trabajo, se evaluaron perfiles, prioridades sectoriales y criterios de selección para integrar un equipo de alto nivel”.

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Se detalló que la conformación del gabinete se fundamenta en los principios de mérito, honestidad, experiencia, resultados y compromisos con el país, y se reiteró que no habrá cuotas políticas ni distribución burocrática de cargos.

Hasta ahora, el equipo de trabajo de Abelardo De La Espriella lo conforman ocho hombres y tres mujeres, por lo que se espera que los próximos anuncios sean, al menos, seis mujeres para así cumplir con la ley de cuotas.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Juan Carlos Sierra

Los ministros nombrados son los siguientes:

Rodrigo Lara, ministro del Interior.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda.

Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores.

Iván Cancino, ministro de Justicia.

Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa.

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Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio.

Viviane Morales, ministra de Educación.

Fabio Arjona, ministro de Ambiente.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda.

Elsa Noguera, ministra de Transporte.

Juliana Gutiérrez, ministra de Deporte.

Abelardo De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Los ministerios pendientes, hasta ahora, son los de Agricultura, Salud, Trabajo, Minas, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Cultura y Ciencias. Se espera que, en las próximas horas, se conozcan otros nombres para integrar el equipo del Tigre.

El equipo del presidente electo reiteró que busca consolidar un grupo sólido para adoptar las primeras decisiones que permitan restablecer el orden, fortalecer la confianza institucional y recuperar la eficiencia del Estado: “El Gobierno entrante continúa trabajando con rigor, responsabilidad y sentido de urgencia para garantizar una transición ordenada”.