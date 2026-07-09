Enrique Vargas Lleras se defiende de acusaciones de Gustavo Petro por deudas en Nueva EPS: “Una crisis que lleva su huella”

Enrique Vargas Lleras respondió al presidente Gustavo Petro tras un pronunciamiento público donde lo trató de responsabilizar por las billonarias deudas que arrastra la Nueva EPS, la Entidad Promotora de Salud más grande de Colombia y donde él dirigió su junta directiva.

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La tesis de Petro es que los números en rojo que puso en evidencia la revelación de los estados financieros de la EPS, donde hay pendientes acumulados por más de 22 billones de pesos, sería atribuible a Vargas Lleras durante su paso por el liderazgo de la junta.

De esos 22 billones, 11 de ellos corresponden a pendientes de la nación, y que deberán ser asumidos por la cartera del Ministerio de Hacienda como deuda pública, tal como lo anunció el jefe de Estado en la noche de este 8 de julio.

Cuando dio esa noticia, Petro citó a Vargas Lleras: “Esos 11 billones de pesos que debe pagar el Estado es el costo social que recae sobre el pueblo por la deshonrosa administración que Vargas Lleras ejerció en la conducción de la junta directiva, salen muy caros los señores, y sus maneras neoliberales de gobernar”.

Gustavo Petro y Nueva EPS. Foto: PRESIDENCIA

Respondió Enrique Vargas Lleras

En un mensaje compartido con SEMANA, Vargas Lleras cuestionó al jefe de Estado: “Petro, ¿no se dio cuenta de que su estrategia de mentirle al país no le funcionó? Cuatro años de desgobierno, escándalos de corrupción y una administración cuestionada no se tapan con un trino ni con otra cortina de humo".

A renglón seguido, el empresario recordó que la Nueva EPS estuvo bajo la responsabilidad de Petro y que él nombró cinco interventores con resultados negativos: “Una EPS más hundida, más endeudada, con miles de pacientes afectados y una crisis que lleva su huella. Deje de engañar a los colombianos y asuma, de una vez por todas, su responsabilidad”.

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Él informó que las afirmaciones del presidente se basarían en estados financieros que no cuentan con el visto buena de la revisoría fiscal y de la asamblea de la compañía: “Los estados financieros de 2024 fueron entregados dos años después del cierre de la vigencia. Fueron certificados por funcionarios que reconocen no haber ejercido esos cargos en 2024 y elaborados con información reconstruida y limitaciones expresas. No son un balance ordinario”.

Vargas Lleras reiteró que la revisora fiscal advirtió que “no emitió dictamen ni avaló la razonabilidad de las cifras, porque los estados se entregaron el mismo día del proceso de auditoría. Además, las notas revelan graves deficiencias contables, facturas sin auditar y obligaciones pendientes”.

Enrique Vargas Lleras. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Después, el empresario reprochó a Petro: “Usted ha preferido inventar antes que gobernar y señalar a otros antes que responder por sus propios fracasos. En varias oportunidades, la justicia le ha ordenado rectificar afirmaciones falsas en mi contra, pero usted ha insistido en la persecución y el matoneo”.

Y concluyó: “Su tiempo se acabó. Los colombianos ya le dijeron basta en las urnas. Su despedida será la de un gobierno que prometió el cambio y terminó convertido en sinónimo de fracaso: cero resultados, una sucesión de escándalos, graves denuncias de corrupción y presuntos robos de recursos públicos”.