CONFIDENCIALES

“Los estados financieros que presenta la Nueva EPS son chimbos”, Andrés Forero

El congresista explica por qué esos documentos no le generan credibilidad.

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Redacción Semana
9 de julio de 2026 a las 8:07 a. m.
Foto: @Supersalud

El congresista Andrés Forero, uno de los mayores defensores del sistema de salud, reaccionó a la presentación de estados financieros de la Nueva EPS.

Tras casi tres años de manejar sus finanzas con total opacidad, la EPS, que está intervenida por el Gobierno Petro, hizo públicos por fin sus estados financieros correspondientes a las vigencias 2023 y 2024.

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La entidad repotó una situación crítica con pasivos por 22,5 billones de pesos y un patrimonio negativo de 11,9 billones de pesos al cierre de 2024.

El congresista Forero aseguró: “Los estados financieros de Nueva EPS con que saca pecho Jorge Iván Ospina son tan chimbos que ni la revisora fiscal, tía de un congresista gobiernista y nombrada por ellos mismos, se atreve a certificarlos plenamente. Naturalmente la asamblea de accionistas no ha aprobada nada”.