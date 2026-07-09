Abelardo De La Espriella se reunirá con la junta directiva del Banco de la República

Abelardo De La Espriella, presidente electo, se reunirá este jueves con los integrantes de la junta directiva del Banco de la República y tiene contemplada una visita al departamento de Boyacá.

La cita con los representantes del emisor tendrá lugar en Bogotá. De La Espriella acudirá al encuentro con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez.

Abelardo de la Espriella propone acuerdo con el Banco de la República y el sector financiero para reducir las tasas de vivienda

Expertos en la materia creen que el gobierno entrante reiterará su respeto por las decisiones del Banco de la República y tocarán asuntos económicos, como las tasas de interés y la inflación.