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Abelardo De La Espriella se reunirá con la junta directiva del Banco de la República

Detalles de la agenda que sostendrá este jueves, 9 de julio, el presidente electo en Bogotá y Boyacá.

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Redacción Semana
9 de julio de 2026 a las 7:10 a. m.
Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Abelardo De La Espriella, presidente electo, se reunirá este jueves con los integrantes de la junta directiva del Banco de la República y tiene contemplada una visita al departamento de Boyacá.

La cita con los representantes del emisor tendrá lugar en Bogotá. De La Espriella acudirá al encuentro con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez.

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