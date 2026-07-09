¿Cuánto pagará Atlético Nacional por el fichaje de Franco Armani? Confirmaron los detalles

Franco Armani está a punto de firmar su regreso a la Liga BetPlay para el segundo semestre. El arquero argentino tiene un acuerdo de palabra con Atlético Nacional, club en el que es ídolo histórico por la Copa Libertadores de 2016 entre otros títulos.

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De esta manera cumplirá la promesa que hizo hace ocho años atrás, cuando se despidió del Atanasio Girardot en medio de ovaciones y aplausos. Armani aseguró que volvería a Nacional para retirarse del fútbol en la que fue su casa.

Este fichaje se da como consecuencia de la salida de David Ospina y la necesidad de sumar un hombre de experiencia que, además, tenga el cariño de la hinchada. Junto a él estarán Luis Marquínez y Kevin Cataño como los guardianes del arco verdolaga.

Harlen Castillo sería el arquero sacrificado para poder inscribir a Armani. Atlético Nacional ya está haciendo gestiones para reubicar a ‘Chipi Chipi’ y abrir campo en la nómina para el regreso de su leyenda a los 39 años de edad.

Franco Armani, nuevo arquero de Atlético Nacional. Foto: AFP

Regresa gratis a Nacional

El regreso de Franco Armani no fue fácil de concretar para Atlético Nacional. El principal obstáculo era el contrato que tiene firmado con River Plate hasta finales de 2026 y que necesitaba ser rescindido para quedar como agente libre.

La dirigencia del cuadro millonario se negaba a darle la carta de libertad por su importancia dentro del plantel; sin embargo, en el primer semestre de este año subieron al canterano Santiago Beltrán y finalmente dejaron a Armani como suplente de lujo.

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Beltrán está destinado a ser el nuevo dueño del arco en River y la continuidad de Armani empezó a ponerse en duda en las últimas semanas.

De acuerdo a El Gráfico, “el campeón del mundo rescindirá el vínculo que lo unía con River hasta fin de año y se irá con el pase en su poder”.

El club argentino no le cobrará ni un solo peso a Atlético Nacional por la salida de Franco Armani, quien llegará gratis al conjunto verdolaga para ponerse bajo las órdenes del técnico Lucas González y su gran amigo Alexis Henríquez.

Los números de Franco Armani en River Plate

Franco Armani recibirá un homenaje especial por parte de River Plate, donde también lo consideran ídolo por su aporte para los títulos en la era de Marcelo Gallardo. El arquero fue determinante para ganar la Copa Libertadores 2018 en Madrid contra Boca Juniors.

Con el equipo de la banda cruzada disputó 366 partidos, obtuvo 158 vallas invictas y recibió 288 goles. En total ganó diez títulos con la camiseta de River, una cifra importante con solo ocho años de continuidad en el club.

Ahora regresa a Nacional, donde ha jugado 232 partidos oficiales y mantuvo su arco en cero durante un centenar de compromisos.