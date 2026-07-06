Fichajes confirmados en Atlético Nacional: los dos jugadores que regresan y otro que fue comprado

Atlético Nacional se refuerza para el segundo semestre de 2026. El cuadro verdolaga está en negociaciones para traer a Franco Armani desde Argentina, pero primero ejecutó la compra de César Haydar y confirmó el regreso de dos jugadores.

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Yeicar Perlaza, extremo derecho que estaba en Independiente Santa Fe, vuelve a Nacional para ponerse bajo las órdenes del técnico Lucas González. En esa misma lista de regresos está el volante Kevin Parra, quien terminó su préstamo en el Inter de Bogotá.

Estas dos incorporaciones fueron aprobadas por el nuevo DT, que los conoce de su paso por las divisiones menores.

La tercera noticia confirmada en Atlético Nacional es la continuidad de César Haydar. Según el periodista Mauricio González, “compraron los derechos deportivos y es jugador en propiedad”.

Haydar está entrenando con el resto del equipo en Guarne y debería ser inscrito para la Liga BetPlay 2026-I, a menos que le cuaje una propuesta del exterior. “Hay posibilidad de reventa”, aseguró González.

¿Cómo va el negocio de Nacional y Franco Armani?

Ahora mismo la prioridad de Atlético Nacional en el mercado de fichajes es el reemplazo de David Ospina. Hace unas semanas se mencionó el nombre del uruguayo Sergio Rochet, pero los esfuerzos están puestos en Franco Armani.

“Con el empresario se han entendido, tiene 39 años y es muy factible que ese negocio esté madurando”, apuntan desde Medellín. “La idea es que Luis Marquínez sea el arquero 1A con Kevin Cataño. Quieren tener un hombre de experiencia para que haya una muy buena competencia. Me da la sensación que a ‘Chipi Chipi’ Castillo le están buscando equipo”.

Armani tiene contrato con River Plate hasta diciembre de 2026, pero su puesto como titular está perdido hace rato. El guardameta argentino prometió el día de su despedida que regresaría para retirarse con la camiseta del cuadro verdolaga, algo que estaría más cerca de concretarse.

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Cardona se queda y Rengifo no tiene ofertas

Atlético Nacional todavía tiene semanas por delante para delimitar su nómina de jugadores. En este momento no se esperan grandes salidas más allá de Dairon Asprilla y Francisco Bauzá, quienes fueron desafectados tras la final contra Junior.

Atlético Nacional iniciará entrenamientos la próxima semana. Foto: Getty Images

Edwin Cardona está encaminado a continuar su carrera en el cuadro verdolaga. A pesar de las críticas, tiene la mente puesta en ganarse el puesto en el esquema de Lucas González y tomar revancha de lo que fueron sus últimos meses.

Juan Manuel Rengifo es otro que se ha mencionado entre las posibles salidas, pero hasta ahora no hay una oferta que logre colmar las expectativas de los dirigentes. El canterano está entrenado con normalidad junto a los demás futbolistas.