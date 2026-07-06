Esto dijo Erling Haaland tras eliminar a Brasil y dejar en llanto a Neymar: “Seamos sinceros”

Erling Haaland, máxima figura de Noruega, marcó doblete contra Brasil y lideró a su país en una clasificación histórica a cuartos de final del Mundial 2026.

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Luego del partido habló con los medios oficiales de su club, el Manchester City, y dio algunas sensaciones de lo que significó eliminar a la pentacampeona del mundo. “No me lo podía creer”, dijo el delantero de 25 años.

“Ni en sueños imaginé algo así en mi vida. Soñaba con jugar el Mundial con Noruega, pero no con ganar a Brasil, seamos sinceros“, declaró Haaland.

Mientras la selección noruega celebraba su histórico tiquete a la próxima fase, la otra cara de la moneda fueron las lágrimas de Neymar por haberse despedido prematuramente del sueño mundialista. El astro brasileño incluso anunció su retiro del fútbol internacional, otra consecuencia de lo sucedido en Estados Unidos.

“Es un poco surrealista vivir este momento en un Mundial. Uno quiere estar aquí y rendir bien, pero marcar siete goles con Noruega en una Copa del Mundo es algo muy especial. No tengo palabras porque es irreal. A veces me tengo que pellizcar el brazo porque esto es algo muy grande”, agregó Haaland.

Su próximo rival será Inglaterra, que eliminó a México en el Estadio Azteca y amenaza la ilusión de Noruega con Harry Kane como estandarte ofensivo.

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Haaland no se esconde y asegura que seguirán trabajando para llegar a semifinales. “Hemos ido creciendo con el tiempo y la forma en que jugamos hoy demuestra que Noruega es un equipo de fútbol fantástico y que, de hecho, somos uno de los mejores equipos de Europa y del mundo”, analizó.

“Lo que hemos estado haciendo es increíble y costó 28 años; eso es bastante tiempo. Yo tengo 25 años, así que no me pueden culpar por eso, pero sí me pueden culpar por haber llegado hasta aquí. Estoy muy orgulloso de mi país y de todos”, completó el goleador.

Erling Haaland celebrando su clasificación a cuartos de final del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Pamela Smith

¿Quién es Erling Haaland, delantero de Noruega?

Erling Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad. Desde muy temprana edad empezó a deslumbrar con cifras impresionantes en las divisiones menores de su país.

La carrera del ‘androide’ arrancó en el Bryne y el Molde de Noruega. Luego tuvo un corto pasó por el RB Salzburg de Austria y dio el gran salto con la camiseta del Borussia Dortmund.

Desde 2022 juega con el Manchester City de Inglaterra, donde ha marcado 162 goles en 198 partidos oficiales bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Su valor en el mercado supera los 200 millones de euros, siendo uno de los futbolistas más costosos de todo el mundo. En los últimos meses ha sonado para reforzar a Barcelona o Real Madrid, sin embargo, su futuro parece estar ligado al City por varios años más.