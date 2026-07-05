Suspendido el partido de México vs. Inglaterra: la Fifa anunció nuevo horario oficial

El compromiso de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de México e Inglaterra sufrió una modificación de última hora en su programación.

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La Fifa confirmó a través de un comunicado oficial que el inicio del partido se postergará por espacio de una hora debido a las condiciones meteorológicas sobre la sede. Con esta disposición organizativa, el pitazo inicial de las acciones se trasladó para las 8:00 de la noche, hora de Colombia.

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La programación original del encuentro estaba pactada para las 7:00 de la noche de este domingo 5 de julio en el recinto de la capital mexicana.

El comité organizador de la Fifa detalló que la medida se tomó de forma preventiva ante los reportes de actividad eléctrica y el riesgo de caída de rayos en las proximidades del estadio. Los protocolos de seguridad del torneo estipulan el resguardo de los futbolistas y los asistentes ante estos fenómenos.

Operación logística y ambiente en las tribunas del escenario

Horas antes del anuncio institucional, los radares meteorológicos registraron precipitaciones constantes sobre la zona sur de la Ciudad de México, localidad donde se ubica la infraestructura deportiva.

Mexico e Inglaterra retrasado por tormentas eléctricas.

Por lo menos, 1 hora de demora en el inicio del partido. pic.twitter.com/U3HvqYqNjm — Martin Magno (@martinmagnoOK) July 5, 2026

A pesar de la presencia de las lluvias previas al partido, los filtros de acceso operaron con normalidad y los aficionados ingresaron de forma paulatina a las graderías. La seguridad del estadio coordinó el flujo de las personas hacia los sectores techados de la instalación.

Las tribunas del Estadio Azteca registran una ocupación mayoritaria de seguidores de la selección local vestidos con la indumentaria oficial del equipo mexicano.

Los reportes oficiales indican que miles de personas permanecen en sus asientos portando banderas y emblemas nacionales a la espera de la salida de los equipos al campo. El personal técnico del estadio realiza inspecciones periódicas sobre el césped para verificar el estado del drenaje.

Cierre de la jornada de octavos de final del Mundial

El partido entre México e Inglaterra constituye el cierre de las actividades de los octavos de final para este sector del cuadro de eliminación directa.

El seleccionado que logre la victoria en este encuentro avanzará a la ronda de cuartos de final, donde deberá enfrentarse a la selección de Noruega. El conjunto europeo consiguió su clasificación a primera hora de este domingo tras vencer a la delegación de Brasil por marcador de dos goles a cero.

*Realizado con información de AFP*