Así reaccionó la prensa de Brasil ante la eliminación de la verdeamarela a manos de Noruega

La selección de Brasil finalizó su participación en la Copa del Mundo 2026 tras perder dos goles a uno frente al combinado de Noruega en los octavos de final. El resultado determinó la salida del conjunto sudamericano en una instancia que no registraba antecedentes negativos similares desde hace más de tres décadas.

Mundial 2026: este es el árbitro designado para el partido entre Colombia y Suiza

El encuentro se definió por las anotaciones del delantero Erling Haaland, mientras que el descuento brasileño llegó por intermedio de Neymar en el tiempo añadido.

Suspendido el partido de México vs. Inglaterra: la Fifa anunció nuevo horario oficial

La eliminación de Brasil centró la agenda de los principales medios de comunicación en territorio brasileño, donde se evaluaron los factores estadísticos de la derrota. El diario deportivo O Globo tituló “Brasil cae en octavos de final después de 36 años; recordemos la última vez que fueron eliminados en esta fase del Mundial”.

La publicación recordó el antecedente del Mundial de Italia 1990, cuando la escuadra brasileña perdió por la mínima diferencia ante Argentina con un gol de Claudio Caniggia.

Críticas al planteamiento táctico y la actitud del equipo

Las evaluaciones del rendimiento del grupo dirigido por el entrenador Carlo Ancelotti incluyeron observaciones sobre el comportamiento de los futbolistas en el campo de juego. El diario Lance! tituló en su cobertura principal “Brasil, pasivo, observa el paso del cometa Haaland y cae en octavos de final“.

Brazil are out of the World Cup after losing to Norway. 😮🇳🇴☠️ pic.twitter.com/zYAYPh11Kb — Hamid sahari (@Hamidsahari20) July 5, 2026

El análisis de este medio impreso detalló que las modificaciones posicionales ordenadas por el cuerpo técnico durante el segundo tiempo no alteraron el desarrollo ni el desenlace del partido.

De igual manera, el seguimiento de la prensa se enfocó en las consecuencias estadísticas que afronta la federación local respecto a su historial en la competencia de la Fifa.

UM ADEUS PRECOCE E DOLOROSO! 😔🇧🇷



Uma marca amarga: desde que foi eliminado pela Argentina em 1990, o Brasil não caía nas oitavas de final de uma Copa do Mundo. A derrota de hoje encerra nossa jornada e adia mais uma vez o sonho do Hexa.#redes3 #LanceCopa #LanceInforma pic.twitter.com/vnIkXZjxsl — Lance! (@lancenet) July 5, 2026

En un segundo artículo de análisis, la redacción de Lance! tituló “Por primera vez, Brasil pasará más de 24 años sin ganar la Copa del Mundo”. El reporte técnico recordó que el periodo de tiempo más extenso sin títulos para la selección ocurrió entre las ediciones de México 1970 y Estados Unidos 1994.

El registro de la sequía de campeonatos mundiales

El debate sobre el presente del fútbol brasileño se extendió a las plataformas digitales de análisis especializado, donde se cuestionaron los procesos de renovación de jugadores.

El portal web ge (Globo Esporte) tituló “es el momento de remar”, acompañando la nota con una revisión de las fallas conceptuales en la estructura deportiva actual. Los analistas coincidieron en que la falta de resultados en las fases definitivas marca un periodo de transición complejo para la confederación.

Por último, el sitio informativo UOL Esporte tituló “Brasil es eliminado por la Noruega de Haaland y sufre su sequía de títulos más larga en Copas del Mundo”.

La nota periodística subrayó que el seleccionado sudamericano acumula varias eliminaciones seguidas en llaves directas de mundiales frente a rivales de la confederación europea. Este registro incluye los partidos de las ediciones pasadas donde el equipo fue apartado de la competencia por las delegaciones de Bélgica y Croacia.