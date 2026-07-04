Los partidos del Mundial 2026 de este domingo 5 de julio: continúan los octavos

La fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la Fifa 2026 continúa este domingo 5 de julio con compromisos que involucran a selecciones campeonas de este certamen. La programación dominical sigue al desarrollo de las jornadas de eliminación directa, donde se definieron los dos primeros clasificados a los cuartos de final.

Confirmado el primer cruce de cuartos de final del Mundial 2026: Francia y Paraguay lo dieron todo

En la jornada previa, la selección de Marruecos aseguró su cupo en la siguiente ronda tras vencer tres goles a cero al combinado de Canadá. Con este resultado, el conjunto canadiense se convirtió en la primera de las tres selecciones anfitrionas en quedar eliminada de la cita mundialista.

Canadá vs. Marruecos dejó el primer clasificado a cuartos del Mundial 2026: se definió con golazos

Más tarde, la selección de Francia avanzó de fase al derrotar uno por cero a Paraguay mediante una anotación desde el tiro penal ejecutada por el delantero Kylian Mbappé.

La eliminación de Paraguay reduce la representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a la mitad de los equipos que iniciaron el campeonato. Uruguay finalizó su participación en la fase de grupos, mientras que Ecuador quedó fuera en los dieciseisavos de final, sumándose ahora la baja del equipo guaraní.

FALTA POUCO! 🔥⚽️



No próximo domingo (05), tem Brasil 🆚 Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.



VAMOS COM TUDO, NAÇÃO! 💚💛#BateNoPeito pic.twitter.com/E47TnTQLBp — brasil (@CBF_Futebol) July 3, 2026

El continente mantiene sus opciones de disputar el título a través de las selecciones de Brasil, Colombia y Argentina, que esperan sus respectivos turnos.

Desarrollo de la jornada

La pentacampeona del mundo será la encargada de abrir los compromisos fijados para este domingo. La escuadra sudamericana se enfrentará al combinado de Noruega, liderado en su frente de ataque por el delantero Erling Haaland, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Por su parte, el cierre de la programación estará a cargo de la selección de México, que asumirá su partido de octavos de final en condición de local ante Inglaterra en el Estadio Azteca, donde se definirá el último clasificado de la jornada.

Los dos equipos que logren la victoria en los partidos de este domingo se enfrentarán directamente en la ronda de cuartos de final. Dicho compromiso de la siguiente fase quedó programado para disputarse en el estadio de Miami, Florida, Estados Unidos, a las 4:00 de la tarde, hora de Colombia.

Así se vivirán los octavos de final

Brasil vs. Noruega

Ronda: octavos de final.

Hora: 3 de la tarde en Colombia.

Lugar: Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Transmisión: Caracol, RCN, DirecTV y Dgo.

México vs. Inglaterra